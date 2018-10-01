Советник президента США заявил, что Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите G20

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу на полях саммита G20, который пройдет в Аргентине позднее в текущем году. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в понедельник в интервью телеканалу Fox Business .

"Он [Трамп] восхищается председателем Си [Цзиньпином], и они, может быть, встретятся на [саммите] G20 в Буэнос-Айресе позднее в этом году", - отметил Кадлоу, который является одним из ближайших экономических советников президента США. Саммит G20 запланирован на 30 ноября - 1 декабря.

При этом, говоря о сроках и возможности заключения торговой сделки с КНР, Кадлоу дал понять, что подписания такого соглашения в ближайшей перспективе не ожидается. "Идут переговоры, однако я бы не сказал, что это неизбежно [произойдет]", - сказал он, имея в виду заключение сделки. Кадлоу вновь подчеркнул, что Трамп недоволен нынешним поведением КНР в сфере торговли.

Ранее Трамп неоднократно говорил о своих хороших личных отношениях с Си Цзиньпином. При этом в среду, выступая на пресс-конференции, президент США заявил, что председатель КНР, "может быть, больше не является" его другом. Трамп также предположил, что Си Цзиньпин по-прежнему его уважает.

24 сентября вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в Соединенные Штаты товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на $267 млрд.

Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, которую он 15 июня обвинил в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий, упрекнув в "несправедливой торговой практике". Это и стало предлогом к обложению пошлинами в 25% китайских товаров на сумму $50 млрд. Повышенные тарифы начали действовать в два этапа (по $34 и $16 млрд), вступив в силу 6 июля и 23 августа соответственно.