Президент Македонии признал неудавшимся референдум по переименованию республики

СКОПЬЕ, 1 октября. /ТАСС/. Референдум в Македонии по договору с Грецией о переименовании балканской страны, состоявшийся в воскресенье, не удался. Это признал президент республики Гёрге Иванов в понедельник в своем обращении к гражданам республики по итогам народного волеизъявления. Трансляцию выступления вели центральные каналы страны.

"Реальность такова, что референдум не удался. Не пытайтесь изменить реальность. Не стоит недооценивать суверенную волю македонских граждан, - отметил президент. - Пришло время отвечать перед македонским народом".

По словам главы республики, Македония должна продолжать двигаться по европейскому пути, но "с чувством собственного достоинства, а не под давлением и руководствуясь двойными стандартами".

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор должен разрешить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.

В воскресенье в Македонии состоялся референдум консультативного характера по межправительственному договору с Грецией о переименовании. На нем гражданам предложили ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" В понедельник на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоский заявил, что после подсчета 100% бюллетеней референдум признан несостоявшимся из-за низкой итоговой явки. По данным избиркома, она составила 36,91% при необходимой в более чем 50%.