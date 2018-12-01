Помпео: Трамп готов к встрече с Путиным после возвращения Украине задержанных моряков

ТАСС, 1 декабря. Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, но условием для этого является возвращение Киеву задержанных ранее украинских моряков и кораблей. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу CNN , текст которого распространила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

Говоря о возможности встречи лидеров США и РФ, Помпео отметил: "Президент [США] ясно дал понять, каковы условия для встречи". "Мы хотим, чтобы моряки были возвращены, мы хотим, чтобы корабли были возвращены", - пояснил он. Помпео добавил, что Трамп, отменив встречу, "направил ясный, недвусмысленный сигнал" относительно того, что Вашингтон "расценивает такие действия как неприемлемые" и противоречащие международному праву.

При этом Помпео подчеркнул, что Трамп хотел бы встретиться с президентом России. "Президент заявлял, что он хочет встретиться. Он хочет вести диалог с Владимиром Путиным. Есть много направлений, по которым нам нужно вместе искать путь вперед, много мест, где американцы подвергаются риску", - сказал госсекретарь.

"Он [Трамп] пытается найти возможность продвинуться вперед с Россией, а сейчас это [ситуация в Керченском проливе] возникло в момент, когда они могли начать обсуждения, в которых мы могли добиться определенного прогресса", - добавил Помпео. "Мы сожалеем, что россияне своими действиями в Керченском проливе сделали так, что эта встреча была отменена", - отметил он.

Помпео назвал необоснованными утверждения о том, что встреча была отменена из-за новых показаний бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. По версии последнего, Трамп, будучи кандидатом на пост главы государства в 2016 году, продолжал заниматься обсуждением проекта строительства небоскреба в Москве. "Это смехотворно", - сказал он. Госсекретарь подчеркнул в связи с этим, что некоторые в Вашингтоне склонны "выдумывать разные вещи".

"Мы провели оценки, мы рассмотрели возможность поговорить с ним [с Путиным], мы оценили, какой сигнал мы подадим, - добавил Помпео. - Президент Трамп решил, что именно такой подход будет верным в связи с событиями, которые имели место перед саммитом Группы двадцати".