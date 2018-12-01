WSJ: саудовский кронпринц отправил 11 сообщений руководителю группы убийц Хашкаджи

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США полагают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд до и вскоре после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи переписывался с ответственным за это советником. С таким утверждением выступила в субботу газета The Wall Street Journal .

Согласно секретным данным ЦРУ, с которыми ознакомились журналисты издания, наследный принц в общей сложности направил 11 сообщений своему советнику Сауду аль-Кахтани в течение нескольких часов до и после того, как был убит Хашкаджи. Как отмечается в публикации, аль-Кахтани руководил группой убийц журналиста. Содержание сообщений неизвестно.

Как говорится в материале, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в августе 2017 года в разговоре с приближенными говорил о мерах на случай, если ему не удастся убедить Хашкаджи вернуться в Саудовскую Аравию. Принц якобы упоминал возможность "заманить его [журналиста] куда-то вне Саудовской Аравии" и "сделать приготовления". В ЦРУ расценивают это как обсуждение операции в отношении Хашкаджи.

Издание приводит оценки ЦРУ, согласно которым его сотрудники "уверены в степени от средней до высокой", что наследный принц лично выбрал Хашкаджи в качестве цели для операции и "возможно приказал убить его". В разведывательном управлении признают, что однозначного приказа принца на этот счет не видели.

Эр-Рияд отвергает любую причастность членов королевской семьи к случившемуся. Доказательств возможной связи кронпринца с делом журналиста также пока не было обнародовано. Американский президент Дональд Трамп не раз заявлял, что США намерены оставаться партнером Саудовской Аравии, несмотря на то, что в деле об убийстве Хашкаджи по-прежнему остаются вопросы.