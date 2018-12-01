Меркель заявила о готовности посредничать в урегулировании инцидента в Керченском проливе

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным предложила посредническую помощь ФРГ и Франции для урегулирования ситуации вокруг Керченского пролива.

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Она отметила, что такие усилия могли бы быть предприняты на уровне экспертов по внешней политике и политике безопасности в нормандском формате.

"Это было с одобрением принято к сведению", - передает агентство DPA слова канцлера, которая в субботу общалась с журналистами на полях саммита G20.

Глава правительства ФРГ подчеркнула необходимость обеспечения свободного движения судов в Азовском море. По ее словам, это предусмотрено соглашением от 2003 года.

"Россия должна соблюдать его как основу", - сказала канцлер.