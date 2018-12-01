Трюдо попросил Путина отпустить задержанных украинских моряков

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина отпустить украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе.

"Вчера утром у меня была возможность поговорить с президентом Путиным лично, я выразил озабоченность ситуацией в Азовском море и попросил его отпустить захваченных украинских моряков", - заявил в субботу на пресс-конференции на полях Группы двадцати глава канадского правительства. Других подробностей беседы Трюдо не привел.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.