Болтон заявил, что рассказал Ушакову о причинах отказа Трампа от встречи с Путиным на G20

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что рассказал помощнику президента России Юрию Ушакову о причинах отказа Дональда Трампа от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом он написал в субботу в Twitter.

"Вчера Кремль запросил разъяснения по отмене встречи двух лидеров. Я выразил послу Ушакову четкое послание президента", - написал помощник президента США.

В четверг Трамп в своем Twitter написал, что принял решение отказаться от встречи с российским коллегой в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Этот шаг президента США противоречил его собственным высказываниям, с которыми он выступил менее чем за час до публикации записи в соцсети. Трамп заявлял в беседе с журналистами, что двусторонняя встреча, скорее всего, состоится, что сейчас для нее "очень хорошее время".

