Встреча Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 продолжалась 2,5 часа

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине продолжалась два с половиной часа. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Белого дома.

В настоящее время администрация США не приводит подробностей переговоров. Ранее пресс-служба Белого дома информировала, что во встрече с американской стороны также будут участвовать министр финансов Стивен Мнучин, госсекретарь Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, старший советник президента Джаред Кушнер.

Перед началом рабочего обеда Трамп заявил, что его личные отношения с Си Цзиньпином помогут странам заключить новое торговое соглашение.