{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Киев разработал новый порядок въезда в Крым для иностранных журналистов

Для перехода на полуостров через украинские пункты пропуска сотрудникам СМИ теперь понадобится специальное разрешение
© Константин Чергинский/ТАСС

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство информационной политики Украины после введения военного положения в ряде областей страны разработало новый порядок въезда для иностранных журналистов, как считают в Киеве, в украинский Крым. Для перехода на полуостров через украинские пункты пропуска сотрудниками СМИ теперь понадобится специальное разрешение.

На эту тему
Что означает введение военного положения для украинцев

"Министерство информационной политики Украины совместно с Государственной миграционной службой и Государственной пограничной службой решили на период действия правового режима военного положения, введенного указом президента, оставить в силе механизм доступа иностранных журналистов во временно оккупированный Крым, утвержденный постановлением кабинета министров, с обновленной инструкцией", - сообщили в воскресенье в мининформе. Эта инструкция, в частности, включает положение о необходимости получать специальное одноразовое разрешение на въезд и выезд. В ведомстве обратили внимание, что окончательное решение о допуске иностранных журналистов в Крым через украинские пункты пропуска принимает Госпогранслужба.

С 26 ноября на Украине в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории на 30 дней введено военное положение. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе в прошлое воскресенье, когда три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

На эту тему
История введения ограничений на въезд на Украину гражданам России

Заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова 30 ноября заявила, что Киев после введения военного положения запретил иностранным журналистам въезд в Крым и зону силовой операции в Донбассе. Позже было озвучено решение отказаться от полного запрета и выработать новый порядок.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеВведение военного положения на Украине
Акции протеста во Франции
Сенат Франции вызвал главу МВД для объяснения ситуации вокруг протестов
В верхней палате парламента ожидают узнать о мерах, которые необходимо принять для предотвращения повторных выступлений
Читать полностью