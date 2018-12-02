Киев разработал новый порядок въезда в Крым для иностранных журналистов

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство информационной политики Украины после введения военного положения в ряде областей страны разработало новый порядок въезда для иностранных журналистов, как считают в Киеве, в украинский Крым. Для перехода на полуостров через украинские пункты пропуска сотрудниками СМИ теперь понадобится специальное разрешение.

"Министерство информационной политики Украины совместно с Государственной миграционной службой и Государственной пограничной службой решили на период действия правового режима военного положения, введенного указом президента, оставить в силе механизм доступа иностранных журналистов во временно оккупированный Крым, утвержденный постановлением кабинета министров, с обновленной инструкцией", - сообщили в воскресенье в мининформе. Эта инструкция, в частности, включает положение о необходимости получать специальное одноразовое разрешение на въезд и выезд. В ведомстве обратили внимание, что окончательное решение о допуске иностранных журналистов в Крым через украинские пункты пропуска принимает Госпогранслужба.

С 26 ноября на Украине в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории на 30 дней введено военное положение. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе в прошлое воскресенье, когда три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.