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Киев готов обсуждать инцидент в Азовском море на уровне экспертов нормандской четверки

Петр Порошенко пообещал, что украинская сторона поставит срочный вопрос о возвращении из РФ своих военных, кораблей и об открытии Керченского пролива
Президент Украины Петр Порошенко Mykhailo Markiv, Presidential Press Service via AP, Pool
Президент Украины Петр Порошенко
© Mykhailo Markiv, Presidential Press Service via AP, Pool

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Киев готов обсуждать инцидент в Керченском проливе на уровне политических советников в рамках нормандской четверки, куда входят Россия, Украина, Франция и Германия. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

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"Мы, безусловно, примем участие во встрече нормандского формата на уровне политических советников, на которой мы поставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", - в воскресенье приводит слова президента его пресс-служба. Данное заявление Порошенко следовало в контексте инициативы канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании ситуации в акватории Азовского моря в нормандском формате.

Меркель 1 декабря заявляла, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила посредническую помощь ФРГ и Франции для урегулирования ситуации вокруг Керченского пролива. Она отметила, что такие усилия могли бы быть предприняты на уровне экспертов по внешней политике и политике безопасности в нормандском формате.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.

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Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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