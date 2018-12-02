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Акции протеста во Франции

Ле Пен потребовала роспуска Нацсобрания Франции для решения проблем с манифестациями

По мнению лидера партии "Национальное объединение", простые французы недостаточно представлены в парламенте страны

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен потребовала распустить Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) и провести досрочные выборы, чтобы разрешить кризис, связанный с манифестациями против повышения цен на топливо. Об этом политик заявила в воскресенье в эфире телеканала France 3.

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"Я считаю, что необходимо обеспечить пропорциональность и распустить Национальное собрание, чтобы провести новые пропорциональные выборы", - отметила она. По мнению Ле Пен, нынешняя проблема связана с тем, что обычные французы недостаточно представлены в парламенте страны. "Французы хотят налоговой справедливости", - подчеркнула она.

Ранее Ле Пен потребовала от президента Франции организовать встречу с лидерами оппозиции по возвращении с саммита Группы двадцати.

В республике с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы. По последним данным, в результате столкновений с полицией в Париже в минувшую субботу пострадали не менее 133 человек, 23 из которых полицейские. Число задержанных достигло 412 человек, 378 из которых находятся под стражей в полиции.

Теги
ФранцияЛе Пен, МаринМакрон, ЭмманюэльАкции протеста во Франции
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