Цвет настроения желтый. Как Франция переживает массовые протесты

С 17 ноября во Франции проходят массовые акции протеста против роста цен на топливо и повышения налогов. Многие из протестующих носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, поэтому движение получило название "желтые жилеты".

Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на МВД страны, в протестах приняли участие более 130 тыс. человек. 24 ноября и 1 декабря манифестации вылились в массовые беспорядки. К ликвидации их последствий были привлечены 30 тыс. пожарных и спасателей. По последним данным, не менее 133 человек, 23 из которых полицейские, пострадали.