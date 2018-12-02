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Акции протеста во Франции

Цвет настроения желтый. Как Франция переживает массовые протесты

Более 130 тыс. человек приняли участие в прошедших по всей стране митингах против повышения цен на топливо и роста налогов. Последствия акций - в галерее ТАСС
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Париж, 24 ноября
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Париж, 1 декабря
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Париж, 1 декабря
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Париж, 1 декабря
© EPA-EFE/ETIENNE LAURANT
Париж, 1 декабря
© EPA-EFE/YOAN VALAT
Марсель, 1 декабря
© AP Photo/Claude Paris
Париж, 24 ноября
© AP Photo/Christophe Ena
Париж, 1 декабря
© AP Photo/Kamil Zihnioglu)
Париж, 1 декабря
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Париж, 1 декабря
© EPA-EFE/YOAN VALAT
Париж, 2 декабря
© AP Photo/Kamil Zihnioglu
Париж, 1 декабря
© AP Photo/Kamil Zihnioglu
Париж, 1 декабря
© EPA-EFE/YOAN VALAT
Поврежденная статуя Марианны внутри Триумфальной арки, Париж, 1 декабря
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре), Париж, 2 декабря
© AP Photo/Thibault Camus
Париж, 2 декабря
© AP Photo/Kamil Zihnioglu
Париж, 2 декабря
© REUTERS/Stephane Mahe
Нант, 17 ноября
© REUTERS/Stephane Mahe
Ницца, 17 ноября
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Марсель, 1 декабря
© AP Photo/Claude Paris

С 17 ноября во Франции проходят массовые акции протеста против роста цен на топливо и повышения налогов. Многие из протестующих носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, поэтому движение получило название  "желтые жилеты".

Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на МВД страны, в протестах приняли участие более 130 тыс. человек. 24 ноября и 1 декабря манифестации вылились в массовые беспорядки. К ликвидации их последствий были привлечены 30 тыс. пожарных и спасателей. По последним данным, не менее 133 человек, 23 из которых полицейские, пострадали.

 

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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