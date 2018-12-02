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Акции протеста во Франции

Более 130 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Манифестации "желтых жилетов" против роста цен на автомобильное топливо проходят с 17 ноября

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Более 130 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против роста цен на топливо в субботу во Франции. Об этом в воскресенье сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на МВД страны.

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"В протестах приняли участие 136 тыс. человек", - указывает агентство.

В республике с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы. По последним данным, в результате столкновений с полицией в Париже в минувшую субботу пострадали не менее 133 человек, 23 из которых полицейские. Число задержанных достигло 412 человек, 378 из которых находятся под стражей в полиции.

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