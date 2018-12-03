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Спор вокруг Курил

МИД Япония: Мори и Моргулов стали спецпредставителями по решению проблемы договора о мире

В ведомстве также сообщили о решении согласовать вопрос о встрече глав МИД двух стран Таро Коно и Сергея Лаврова перед визитом в Россию японского премьер-министра Синдзо Абэ в начале 2019 года

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори стали специальными представителями лидеров двух стран на переговорах по выработке мирного договора. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе японского министерства иностранных дел.

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"Лидеры Японии и России на переговорах в Буэнос-Айресе договорились еще больше ускорить переговоры о выработке мирного договора, возложив ответственность за них на глав МИД двух стран Таро Коно и Сергея Лаврова, - сказал представитель ведомства. - При этом вести переговоры будут заместители министров Такэо Мори и Игорь Моргулов. Игорь Моргулов станет специальным представителем президента России, а Такэо Мори - специальным представителем премьер-министра Японии".

"Решено также согласовать вопрос о встрече глав МИД двух стран перед визитом в Россию премьер-министра Абэ в начале будущего года, - сообщил представитель пресс-службы. - На переговорах в Буэнос-Айресе премьер-министр Абэ высказался также за развитие сотрудничества, направленного на реализацию совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах (южных островах Курильского архипелага - прим. ТАСС), а также за гуманитарные меры в интересах бывших жителей островов, включая поездки на самолете для посещения могил предков".

Новый механизм переговоров

В субботу по итогам переговоров на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин сообщил, что договорился с Абэ о новом механизме решения проблемы мирного договора. По его словам, лидеры двух стран назначат с этой целью спецпредставителей, а непосредственно курировать эту работу будут министры иностранных дел.

На встрече в Сингапуре 14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Однако в ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичЯпонияАбэ, СиндзоМоргулов, Игорь ВладимировичСпор вокруг Курил
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