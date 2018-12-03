Генсек ООН на встрече с саудовским принцем призвал к открытому расследованию дела Хашкаджи

ООН, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили расследование убийства журналиста Джамаля Хашкаджи и подготовку предстоящих в Швеции консультаций по урегулированию межйеменского кризиса. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Встреча Гутерриша и Аль Сауда состоялась на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. "Я могу подтвердить, что когда они были в Буэнос-Айресе, в субботу генсек ООН встретился с наследным принцем Саудовской Аравии, - сказал Хак. - Они обсудили вызывающие их общее беспокойство региональные проблемы".

В частности, как отметил Хак, "генсек подчеркнул необходимость поддерживать все усилия по перезапуску йеменского диалога в Швеции для достижения политического решения конфликта и [борьбы с последствиями] гуманитарной катастрофы в Йемене". Также "генеральный секретарь указал на важность расследования обстоятельств дела Хашкаджи, а также наказания ответственных", добавил он.

Консультации по Йемену с участием обеих сторон конфликта должны были стартовать 6 сентября. Однако на них прибыла только делегация правительства Йемена, в то время как представители мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) отказались покинуть Сану. Они потребовали гарантий, что не только не будут остановлены по пути в Женеву, но и смогут безопасно вернуться по завершении консультаций. Как сообщил ранее спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс, новые консультации должны состояться в Швеции в декабре.