AFP: в Елисейском дворце проходит министерское совещание из-за протестов во Франции

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в Елисейском дворце срочное совещание министров правительства в связи с ситуацией в стране, вызванной протестами "желтых жилетов" против роста цен и дороговизны жизни. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) на основе сведений от источников.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

В совещании, по данным AFP, участвует премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Также из Брюсселя, где он принимал участие во встрече министров финансов еврозоны, срочно вернулся в Париж министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Ранее в понедельник премьер-министр провел консультации в связи с возникшей в стране ситуацией с лидерами основных политических партий, представленных в парламенте. Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон осмотрел ряд кварталов центральной части Парижа, пострадавших в результате беспорядков, которые учинили в минувшую субботу "желтые жилеты" и примкнувшие к ним ультраправые и ультралевые активисты. В 20-м округе Парижа Макрон провел встречу с сотрудниками спецподразделений полиции, участвовавших в наведении порядка в ходе состоявшихся 1 декабря и 24 ноября манифестаций "желтых жилетов" в Париже.

Вопрос о положении в стране будет рассмотрен в ближайшие два дня Национальным собранием Франции и Сенатом страны. По данным телеканала BFM, в этот же период, либо с последующие дни текущей недели, правительство должно объявить о мерах по улучшению социально-экономической ситуации, которое оно примет в ответ на требования "желтых жилетов".