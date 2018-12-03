"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Президент Эмманюэль Макрон вернулся во Францию с саммита G20 в разгар жесточайших за последние годы протестов. Их главная движущая сила — "желтые жилеты", которые изначально выступали против против повышения цен на топливо, но теперь требуют более радикальных мер вплоть до отставки главы государства. Правительство Франции рассматривает все варианты для противодействия уличным беспорядкам, включая введение режима чрезвычайного положения.
Движение "желтых жилетов" начиналось как протест против повышения цен на топливо
На протяжении многих десятилетий цены на дизель и бензин во Франции оставались сравнительно низкими. Однако экономическая программа Макрона предполагает повышение налогообложения на них для того, чтобы сократить зависимость Франции от ископаемого топлива и мотивировать людей переходить на альтернативные источники энергии.
Поэтому за последние 12 месяцев цена на дизель во Франции выросла на 23%, а бензина — на 15%. Оба сейчас стоят порядка €1,5 за литр (113,3 рублей на момент написания заметки). С 1 января 2019 года цены на бензин поднимутся еще на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. Одна из составляющих такого роста — экологический налог на выброс парниковых газов (премьер-министр Эдуар Филипп обещал сохранить его несмотря ни на что).
Это вызвало волну протестов среди автомобилистов, в интернете появились онлайн-петиции с требованием не допустить повышения цен. Массовые акции протеста начались 17 ноября по всей Франции. Инициаторами выступили обыкновенные жители страны, в дальнейшем их поддержал ряд профсоюзов и политических партий.
Протестующие отличают друг друга по желтым аварийным жилетам, отсюда название движения (фр. gilets jaunes). При этом у них нет явных лидеров, а координация осуществляется исключительно через интернет и социальные сети.
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Manifestation du 1 er decembre, les manifestants passifistes ce sont fait gazer, les vieux matraqués, le peuple c’est révolté. Cela ce poursuit vers un acte 4. #france #dictature #macron #gouvernement #castaner #champselysees #paris #violence #crs #acte3 #champselysees #taxes #impots #giletsjaunes
Протестующие возле Триумфальной арки
В первый день протестов на улицы вышли 244 тыс. человек, которые приняли участие в более чем 2 тыс. манифестаций по всей стране. "Желтые жилеты" перекрывали участки трасс и доступ к бензоколонкам. Популярными формами протеста стали "операция бесплатный проезд" (фр. opération péage gratuit) и "операция улитка" (фр. opération escargot) — когда блокируются пункты приема оплаты проезда и формируются гигантские автомобильные пробки.
Чтобы снять напряженность, правительство пообещало малоимущим льготы на оплату электроэнергии, дотацию в €4 тыс. при смене старой машины на более экономичную, а также снижение платы за курсы автовождения и экзамен на получение водительских прав (сейчас составляет в среднем €3 тыс.) Но это протестующих не остановило.
Очень скоро "желтые жилеты" радикализировались и стали требовать отставки Макрона
Протест приобрел отчетливый антиправительственный характер — "желтые жилеты" бойкотировали уже не только повышение цен на бензин, а правительство Макрона в целом. В столице прошли уличные бои и погромы, среди протестующих появились радикалы — причем, указывает Би-би-си, как крайне левые анархисты, так и ультраправые националисты.
Радикалы уничтожают полицейскую машину
К требованиям "желтых жилетов" прибавились запрет на увеличение налогов, повышение минимального размера оплаты труда, снижение с 62 до 60 лет срока выхода на пенсию, сокращение госрасходов на чиновников, ужесточение контроля за нелегальной миграцией и др.
Все это происходит на фоне рекордно низких рейтингов Макрона. Такое положение дел объясняют двумя причинами.
• Во-первых, у Макрона нет политической базы, которая поддержала бы его в условиях кризиса. По данным соцопросов, действия "желтых жилетов" одобряют даже сторонники правящей партии "Республика на марше".
В 2017 году Макрон стал президентом благодаря тому, что позиционировал себя как центриста-технократа, который не ассоциируется с традиционными "левыми" и "правыми" силами в стране. Люди выбрали его во многом из-за недовольства действующими политическими партиями. Однако, как отмечает французский политолог Паскаль Перрино, с тех пор Макрон растерял три важных составляющих своего электората: левых и левоцентристов, пенсионеров, а также средний класс и молодежь.
• Во-вторых, французы недовольны экономической ситуацией в стране. Уровень безработицы составляет почти 10%, ВВП по-прежнему растет, но замедляется. Причем бòльшая часть этого роста приходится на Париж и другие крупные города, тогда как "периферия" и более бедные сельскохозяйственные регионы улучшений не испытывают.
The New York Times пишет, что болезненные прорыночные реформы также не пошли на пользу обыкновенным гражданам: "Те, кто не принадлежит к элите, жалуются, что им приходится платить за то, что Макрон делает Францию более капиталистической, забыв о принципах равенства и братства ради богачей". Сами "желтые жилеты" признаются, что им не хватает зарплаты до конца месяца, потому что они платят слишком много налогов. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Франция занимает второе место среди развитых стран по уровню налогового гнета — до 45,3% ВВП.
Протесты "желтых жилетов" окажут сильное влияние на политические расклады в стране
Французский историк Сильвен Булук, который специализируется на радикальных движениях, считает, что "желтые жилеты" не преобразуются в политическую партию как "Пять звезд" в Италии, поскольку у них нет харизматичного лидера наподобие Беппе Грилло. Однако уже на следующих выборах они определенно не станут поддерживать ни республиканцев, ни социалистов: "Это движение, которое презирает все институты и истеблишмент. Они не будут голосовать за партии, которые они считают ответственными за ситуацию последних 30 лет".
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Not proud to be Parisian or even French at this Time. If I perfectly can understand that people can be angry against our politicians, I can not approuve the fact they are violent , provocative against people and against the police officers who just do their job, that they insulte you just because you live in a « rich » neighborhood and try to knock you down, that they destroy everything, put Paris on fire... Nice image we give to the tourists, to the world and more important to our children ! I am sure they are other options to find the good solution #hontedetrefrancaise #manifestation #violence #casse #insulte #haine #cestlefeu #paris #giletsjaunes #tristesse #honte #pasfiere #notproud #yellowwests #stoptoviolence #provocation #anger @gilets_jaunes_on_continue @giletsjaunes
Участник протеста в маске Гая Фокса
По мнению эксперта, голоса "желтых жилетов" рассеются между партией "Национальное объединение" Марин Ле Пен и движением "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. Вместе эти политические силы набрали 41% на первом туре президентских выборов в 2017 году.
Ле Пен уже потребовала роспуска Нацсобрания Франции для решения проблем с манифестациями (по мнению политика, простые французы недостаточно представлены в парламенте страны). С аналогичным призывом выступил Меланшон, сравнивший протесты со студенческими выступлениями в мае 1968 года. Роспуск Нацсобрания подразумевает организацию досрочных выборов, способных пошатнуть позиции партии президента в парламенте.
Самому Макрону до 2022 года перевыборы не грозят. Поэтому перед ним стоит выбор: либо прислушаться к протестующим и смягчить проводимую им политику, либо продолжать действовать в том же духе, рискуя еще большими потерями рейтинга. На прошлой неделе президент заявил, что не намерен вносить изменений в свою социально-экономическую программу, несмотря на протесты. Вместе с тем он пообещал "в ближайшие недели принять дополнительные решения", а его министр экономики уже выступил за снижение налогов в стране.
Артур Громов