"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Президент Эмманюэль Макрон вернулся во Францию с саммита G20 в разгар жесточайших за последние годы протестов. Их главная движущая сила — "желтые жилеты", которые изначально выступали против против повышения цен на топливо, но теперь требуют более радикальных мер вплоть до отставки главы государства. Правительство Франции рассматривает все варианты для противодействия уличным беспорядкам, включая введение режима чрезвычайного положения.

Движение "желтых жилетов" начиналось как протест против повышения цен на топливо

На протяжении многих десятилетий цены на дизель и бензин во Франции оставались сравнительно низкими. Однако экономическая программа Макрона предполагает повышение налогообложения на них для того, чтобы сократить зависимость Франции от ископаемого топлива и мотивировать людей переходить на альтернативные источники энергии.

Поэтому за последние 12 месяцев цена на дизель во Франции выросла на 23%, а бензина — на 15%. Оба сейчас стоят порядка €1,5 за литр (113,3 рублей на момент написания заметки). С 1 января 2019 года цены на бензин поднимутся еще на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. Одна из составляющих такого роста — экологический налог на выброс парниковых газов (премьер-министр Эдуар Филипп обещал сохранить его несмотря ни на что).

Это вызвало волну протестов среди автомобилистов, в интернете появились онлайн-петиции с требованием не допустить повышения цен. Массовые акции протеста начались 17 ноября по всей Франции. Инициаторами выступили обыкновенные жители страны, в дальнейшем их поддержал ряд профсоюзов и политических партий.

Протестующие отличают друг друга по желтым аварийным жилетам, отсюда название движения (фр. gilets jaunes). При этом у них нет явных лидеров, а координация осуществляется исключительно через интернет и социальные сети.