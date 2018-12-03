Глава минэкономики Франции выступил за снижение налогов в стране

"Больше государственных расходов, больше долг, и, наконец, больше налоги - такова злая реальность последнего десятилетия. Да, налоги стали поводом для насилия, да, работа оплачивается недостаточно хорошо во Франции, но мы обратились к политике, которая позволит нам лучше оплачивать работу. Зарплаты будут выше - это красная черта нашего экономического выбора", - сказал он на пресс-конференции в понедельник после массовых акций протеста движения "желтых жилетов" на выходных.

"Как следствие, сейчас необходимо ускорить снижение налогов, - пояснил Ле Мэр. - Но для этого потребуется ускорить снижение госрасходов. И мы решили придерживаться этого [направления] - меньше госрасходы - меньше налоги. Это условие восстановления Франции, это условие для процветания всех французов".

С 17 ноября по всей Франции проходят массовые протесты движения "желтых жилетов", образованного на фоне общего недовольства граждан ростом цен на бензин и политикой властей, направленной на повышение налогов. Как сообщала ранее газета Le Nouvel Observateur, сторонники движения разослали депутатам и некоторым СМИ коммюнике, состоящее из 42 требований в адрес правительства. Они включают в себя запрет на увеличение налогов, повышение минимального размера оплаты труда, снижение с 62 до 60 лет срока выхода на пенсию, сокращение госрасходов на чиновников, ужесточение контроля за нелегальной миграцией и многие другие.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в четверг на пресс-конференции в Буэнос-Айресе (Аргентина), заявил, что не намерен вносить изменений в выбранный курс в социально-экономической политике, несмотря на протесты в стране. Он пообещал "в ближайшие недели принять дополнительные решения" в сфере социально-экономической политики.