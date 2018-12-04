СМИ: спецпрокурор Мюллер на этой неделе обнародует документы по делу Манафорта и Флинна

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование приписываемых России попыток оказать влияние на президентские выборы в США в 2016 году, намерен на текущей неделе предать огласке ряд документов по делу Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, а также по делу бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом сообщило в понедельник интернет-издание Yahoo News со ссылкой на источники.

Кто такой Пол Манафорт и в чем его обвиняют

По их данным, документы, касающиеся Флинна, будут опубликованы во вторник, а материалы по делу Манафорта будут распространены в пятницу. Факт предания огласке документов по делу Манафорта подтвердил изданию официальный представитель аппарата Мюллера Питер Карр. Учитывая тот факт, что прежде подобные данные не разглашались, а вносились в суд в строгой конфиденциальности, издание делает вывод, что содержащаяся в них информация может привести к публичному выдвижению обвинений еще против нескольких лиц.

При этом Yahoo News также утверждает, что в течение ближайших нескольких недель расследование Мюллера может достигнуть своей кульминации. "Они [члены команды спецпрокурора] пытаются показать людям, что подчищают хвосты и пытаются закончить расследование", - сообщил источник издания, знакомый с ходом переговоров аппарата Мюллера и адвокатов ключевых свидетелей.

Спецпрокурор Роберт Мюллер заявил на этой неделе, что экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия досудебного соглашения, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы. Согласно его информации, Манафорт дал ложные показания ФБР США, чем нарушил досудебную сделку. В свою очередь Манафорт, как передает Reuters, заявил, что не давал ложных показаний.

Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор Мюллер. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках воздействия на ход выборов в США.