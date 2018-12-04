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Введение военного положения на Украине

Госпогранслужба Украины с начала военного положения не пустила в страну почти 680 россиян

По информации ведомства, основной причиной отказа является неспособность подтвердить цель визита

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины после объявления в ряде регионов страны военного положения на прошлой неделе отказала во въезде почти 680 гражданам России. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"Всего с начала объявления военного положения Государственная пограничная служба уже отказала во въезде на Украину почти 680 гражданам Российской Федерации", - цитирует его украинское агентство УНН. Только за последние сутки запрет коснулся 75 человек, уточнил Слободян.

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Основная причина отказа, по его словам, - неспособность подтвердить цель своего визита на Украину. Кроме того, добавил пресс-секретарь Госпогранслужбы, среди получивших отказ во въезде были и те, кто превысили срок пребывания в стране во время предыдущих поездок.

Ранее глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, что с момента введения военного положения в стране, количество въезжающих в страну россиян уменьшилось почти в три раза. По его данным, сейчас пограничники пропускают около 1,5 тыс. человек за сутки, вместо 5 тыс.

Проблемы с массовым отказом во въезде россиянам на Украине начались с 26 ноября, когда в десяти областях страны - в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и внутренних водах Азова и Керченской акватории - на 30 дней было введено военное положение. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе, когда три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело, украинские моряки были арестованы российскими судами.

Украинские пограничники перешли на несение службы в усиленном режиме, а глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в страну не пускают граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. С россиянами на границе проводят подробные беседы, за исключением тех, кто имеет дипломатический статус, обслуживающего персонала транспортных средств, тех, у кого есть документы о постоянном или временном проживании на Украине, а также тех, кто едет с поездками гуманитарного характера. Кроме того, президент Петр Порошенко распорядился ужесточить требования по регистрации на Украине российских граждан, особенно в областях, где введено военное положение.

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УкраинаРоссияВведение военного положения на Украине
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