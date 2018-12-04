Генпрокурор Украины предложил заморозить активы российских компаний и физлиц

"Я как член СНБО (Совета национальной безопасности и обороны), вчера инициировал в своем обращении к президенту и секретарю СНБО принятие решения о замораживании активов юридических и физических лиц РФ, которые имеют бизнес на территории Украины", - сказал он в эфире телеканала ICTV .

По его словам, администрация украинского президента затребовала списки лиц и компаний, чьи активы предлагается заморозить. "Этот список насчитывает тысячи наименований", - отметил Луценко. При этом он предполагает, что расширить санкции будет не так легко, поскольку "некоторые россияне имеют монополию на Украине".

25 ноября в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. 24 украинских моряка были арестованы на два месяца и доставлены в СИЗО Москвы.

Украинские санкции в отношении РФ

С февраля 2014 года Украина уже ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, некоторые жители Донбасса, концерн "Алмаз-Антей", Газпромбанк, "Аэрофлот" и т. д.

Весной 2017 года украинский президент Петр Порошенко ввел в действие ограничительные меры в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Санкции сроком на год коснулись Сбербанка, "VS Bank", Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.

В том же году Украина также ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также под ограничительные меры подпал ряд российских СМИ: медиахолдинг РБК, "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА "Новости"), "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия-24", "РТР-Планета", а также производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".

Летом 2018 года Порошенко подписал указ о расширении санкций. В обновленные списки были добавлены шесть политических партий России, в том числе "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Родина", "Демократическая партия России", "Аграрная партия России". В перечне также фигурируют Центризбирком и его глава Элла Памфилова, Избирком Крыма и члены территориальных комиссий разного уровня. Кроме того, под санкции подпали общественные организации "Союз пенсионеров России", "Корпус "За чистые выборы", "Боевое братство" и Союз ветеранов Афганистана.