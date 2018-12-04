Глава МИД Германии назвал ДРСМД важным столпом европейской безопасности

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Германии Хайко Маас считает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) важным столпом европейской безопасности. Об этом он заявил во вторник после встречи министров иностранных дел стран НАТО, на которой США и альянс озвучили свои требования к России.

"ДРСМД является важным столпом европейской архитектуры безопасности, - приводит слова министра пресс-служба МИД ФРГ. - США дали еще раз России время, прежде чем они приостановят действие договора. Это следует приветствовать. Теперь Россия должна, со своей стороны, демонтировать крылатые ракеты, нарушающие соглашение, и привести тому доказательства".

По мнению министра, "хорошо, что партнеры по НАТО ясно выразили приверженность сохранению международной архитектуры разоружения и эффективного контроля над вооружениями". "Для нас это было важным, - подчеркнул Маас. - Контроль над вооружениями следует чаще ставить на повестку дня. Речь идет о вопросе жизни и смерти для человечества".

Ранее во вторник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон "остановит выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению". 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.