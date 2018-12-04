США обсуждают с союзниками возможные меры против России за арест украинских моряков

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время обсуждают со своими союзниками меры воздействия на Россию, чтобы заставить ее передать Украине арестованных в результате инцидента в Керченском проливе моряков и корабли. Об этом сообщил во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга в Брюсселе во время брифинга для журналистов.

Ему был задан вопрос, как Вашингтон намерен реагировать на действия России и вызволять украинских моряков. "Мы находимся в тесной координации с союзниками по поводу того, как действовать дальше, и в нашей озабоченности и риторике мы солидарны с нашими союзниками. В настоящее время мы оцениваем то, как можно вернуть [украинские] корабли и моряков назад. Существует целый спектр возможных вариантов того, как это можно сделать, но, как я уже говорил, это не тот вопрос, который мы спустим на тормозах", - отметил он.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства утверждает, что Соединенные Штаты будут "увеличивать цену", которую России придется заплатить за ее действия на Украине.