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Трамп утверждает, что Макрон согласен с его позицией по поводу Парижского соглашения

Президент США назвал это соглашение безнадежно ошибочным

ТАСС, 5 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что французский лидер Эмманюэль Макрон согласен с его позицией по поводу Парижского соглашения, которое глава Белого дома считает "безнадежно ошибочным".

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"Я рад, что мой друг Эмманюэль Макрон и участники протестов в Париже согласились с заключением, к которому я пришел два года назад, - написал он в своем Twitter. - Парижское соглашение безнадежно ошибочно, так как оно увеличивает цены на энергию для ответственных стран, в то же время скрывая недостатки некоторых наиболее опасных загрязнителей в мире". Трамп отметил, что он "добился больших успехов в вопросе улучшения состояния окружающей среды в США". "Но американские налогоплательщики и американские рабочие не должны оплачивать очистку загрязнения в других странах", - добавил Трамп.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Во вторник стало известно, что власти страны официально вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев, о чем заявил премьер-министр Эдуар Филипп. По его словам, тарифы на электричество и газ не будут повышаться во время обсуждения более долгосрочных мер в течение зимы. Также власти приняли решение отложить введение новых правил технического контроля автомобилей на полгода, пообещав прийти в ходе предстоящих переговоров к менее дорогостоящей системе.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года, а спустя полгода - подписано. Страны-участницы условились не допустить повышения средней температуры более чем на два градуса к 2100 году. Ученые полагают, что в противном случае человечество столкнется с необратимыми последствиями для экологии. В июне прошлого года Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения.

Теги
СШАТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльФилипп, Эдуар
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