"Желтые жилеты" заставили власти Франции дать задний ход. Что дальше?

Стихийное движение "желтых жилетов", участники которого выступили в середине ноября против планируемого властями Франции повышения ряда налогов и сборов, может праздновать победу: под давлением массовых протестов, охвативших всю страну, правительство вынуждено было на время отказаться от своих планов. "Никакие налоги не стоят единства общества. Я услышал гнев французов", - заявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Матиньонском дворце. По его словам, властями "вводится мораторий на шесть месяцев на повышение налогов на автомобильное топливо". На те же полгода решено отложить введение новых правил технического контроля автомобилей. Кроме того, "тарифы на электричество и газ не будут повышаться во время переговоров в течение зимы". "Французы, надевшие желтые жилеты, хотят, чтобы налоги снижались, а работа - оплачивалась. Этого же хотим и мы", - заверил глава правительства. Филипп заявил о готовности к переговорам, организация которых, впрочем, осложняется тем, что из-за стихийной природы протестов у "желтых жилетов" нет общепризнанных лидеров. Вообще пока не очень понятно, прекратятся ли теперь акции протеста, которые в столице и ряде регионов вылились в массовые беспорядки. Зато нет сомнения в том, что политические оппоненты президента Эмманюэля Макрона и правящей пропрезидентской партии не преминут воспользоваться ситуацией, чтобы предпринять наступление на власть. Привычные схемы Движение "желтых жилетов" - типичный пример проявления стихийного недовольства масс действиями властей и самоорганизации посредством социальных сетей. Обычно организацией подобных протестов занимались во Франции профсоюзы либо политические партии, но на сей раз в роли координатора выступили именно соцсети. Благодаря им начавшиеся в середине ноября разрозненные акции противников повышения цен на автомобильное топливо, а также налогов и сборов довольно быстро приобрели организованный характер и достигли общенационального размаха.

При этом участники протестов использовали весь тот арсенал средств, который и ранее применялся в ходе подобных акций: манифестации, блокирование нефтеперегонных заводов и автозаправочных станций, организация бесплатного проезда по скоростным автотрассам и т. д. Массовые акции не обошлись без беспорядков, столкновений с полицией и несчастных случаев. По заявлению главы правительства, в ходе протестов четыре человека погибли, несколько сотен получили ранения. Особенный размах беспорядки приобрели в минувшую субботу в Париже, где протестующие осквернили Триумфальную арку и причинили значительный ущерб городскому и частному имуществу в районе Елисейских полей. По данным мэрии Парижа, ущерб, нанесенный городу в минувшую субботу, оценивается в €3-4 млн. Как признал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, манифестации оказали негативное воздействие на экономику Франции. По его данным, ущерб ряду предприятий и торговых центров уже достиг 15-50% уровня их обычной в это время года выручки. Федерация автоперевозчиков Франции оценивает собственный ущерб от блокад дорог в €400 млн. "Желтая лихорадка" По мнению экспертов, именно размах эпидемии "желтой лихорадки", как окрестили движение протеста в некоторых французских СМИ, в итоге и заставил власти пойти на уступки. Хотя буквально за несколько дней до выступления премьера президент Макрон, общаясь с представителями французской общины в Аргентине, где проходил саммит G20, твердо пообещал, что вопреки протестам не станет менять внутриполитический курс. "Я вижу проявления законного недовольства... мне предстоит в ближайшие дни принять дополнительные решения, однако они никоим образом не будут представлять шаг назад", - заявил глава государства. Однако, вернувшись в Париж и ознакомившись на месте с последствиями беспорядков и докладами министров, Макрон изменил позицию. Возможно, на его точку зрения повлияло то обстоятельство, что его рейтинг упал до рекордного минимума в 23%, а к прежним требованиям "желтых жилетов" добавился политический лозунг "Макрона - в отставку!". Могли сыграть свою роль и опасения по поводу намерения радикально настроенных участников протестов провести в ближайшую субботу массовую акцию в непосредственной близости от Елисейского дворца - резиденции президента. Впрочем, и в этой ситуации Макрон остался верен себе: он не стал объявлять об уступках сам, а поручил главе правительства выступить с заявлением и провести переговоры по поводу дальнейшего будущего налоговой реформы. Расчет тут очевиден: если "желтые жилеты" удовлетворятся объявленными мерами и прекратят протесты, то заслугу можно будет отнести на свой счет; если же протесты и беспорядки продолжатся, ответственность за это ляжет на главу правительства. Финансы для Макрона Объяснение той непростой ситуации, в которой оказались Макрон и его правительство, можно найти в публикации газеты Le Journal du Dimanche, которая со ссылкой на данные Национальной комиссии по проверке счетов избирательных кампаний и финансирования политических партий обнародовала сведения о пожертвованиях, поступивших в адрес пропрезидентского движения "На марше" (впоследствии преобразованного в партию) в период с момента его создания в марте 2016 года и до 7 мая 2017 года, когда Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов. Общая сумма этих пожертвований, предназначенных для финансирования деятельности движения "На марше" по продвижению кандидатуры Макрона на пост президента, немного превысила €13 млн, что является рекордом для кампаний подобного рода во Франции. При этом в 69% случаев суммы пожертвований не превышали €50 и в общей сложности принесли в партийную копилку €1,7 млн. Зато всего лишь 913 пожертвований, то есть 1,2% от общего числа, пополнили казну "На марше" на сумму €6,3 млн (48% от общей суммы пожертвований. Из этого числа 663 пожертвования были сделаны на максимально возможную сумму €7,5 тыс., что дало в общей сложности €4,9 млн. Интересна также география пожертвований: 56% поступили из парижского региона, что дало в сумме €7,4 млн. Далее с большим отрывом следуют Лион (чуть более €233 тыс.), Тулуза (€80,5 тыс.), Марсель (примерно €78 тыс.), Нант (около €53 тыс.), Бордо (€52 тыс.), Страсбург (около €44 тыс.), Монпелье (примерно €42,5 тыс.), Ницца (более €32 тыс.), и замыкает десятку Лилль (немногим менее €32 тыс.).