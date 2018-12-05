Госдеп пригрозил РФ "последствиями и болью", если не будут освобождены украинские моряки

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты пригрозили России "растущими последствиями и болью" в том случае, если задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе украинские моряки не будут освобождены. С таким утверждением выступил во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга в Брюсселе во время брифинга для журналистов.

"Как вы уже могли заметить по нашей политике по отношению к Украине и России, наши слова совпадают с действиями. Как я уже сказал ранее, этот вопрос [с инцидентом в Керченском проливе] по-прежнему не решен, и мы хотим, чтобы Россия уяснила наш посыл, который заключается в том, что она должна отпустить экипажи [украинских моряков] или же последствия и боль будут со временем возрастать", - утверждал этот представитель внешнеполитического ведомства, стенограмму высказываний которого распространила во вторник его пресс-служба.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Для принудительной остановки нарушителей было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечение государственной границы РФ, которая предполагает до шести лет лишения свободы.