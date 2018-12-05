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Гибель саудовского журналиста в Турции

СМИ: турецкий суд выдал ордер на арест двух саудовцев по делу Хашкаджи

Ранее прокуратура Стамбула запросила у суда ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-советника наследного принца
Здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле REUTERS/Osman Orsal
Здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
© REUTERS/Osman Orsal

АНКАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Турецкий суд удовлетворил в среду запрос прокуратуры Стамбула и выдал ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила газета Sabah.

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Ранее в среду прокуратура Стамбула запросила у суда ордер на их арест. Представители турецкого ведомства полагают, что именно эти два человека могли спланировать убийство журналиста. Об этом сообщил в среду телеканал Habertürk.

Прокуратура Саудовской Аравии 15 ноября сообщила, что Асири и аль-Кахтани стали инициаторами создания группы из 15 человек, которая отвечала за переговоры с диссидентом, разведку и логистику.

Ранее в среду американские сенаторы, для которых директор ЦРУ Джина Хэспел провела закрытый брифинг об обстоятельствах убийства 2 октября Хашкаджи на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сделали вывод, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд имеет прямое отношение к убийству.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

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ТурцияСаудовская АравияГибель саудовского журналиста в Турции
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