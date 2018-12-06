Ципрас: Греция сделала стратегический выбор углублять российско-греческие отношения

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Греция сделала стратегический выбор углублять российско-греческие отношения и укреплять тесную дружбы между народами двух стран. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии своего визита в Москву 7 декабря.

"Я уже в третий раз посещаю Россию в статусе премьер-министра, в первый раз я посетил Москву через несколько месяцев после моего избрания в 2015 году. Второй раз был в Санкт-Петербурге в 2015 году на Форуме Санкт-Петербурга. Это был сложный период, мы пришли к власти в стране в очень критичное время, в разгар сложных переговоров, под угрозой банкротства, однако я верю, что нам удалось преодолеть кризис", - подчеркнул Ципрас.

Глава правительства отметил, что с момента начала его работы на посту премьера "был сделан стратегический выбор - углубить греческо-российские отношения, разморозить их". Несмотря на то, что двусторонние дипломатические отношения развиваются на протяжении 190 лет, они не всегда, как сказал Ципрас, были конструктивными.

"Итак, я был [в России] два раза, президент [России Владимир] Путин приезжал [в Грецию] в 2016 году, у нас был год Греции - России, следовательно, я ожида0,ю от этого визита, что будет продолжение этих общих усилий, - подчеркнул греческий премьер. - И, конечно, в течение всего этого периода, несмотря на трудности, которые пережили наши связи, я сохраняю с президентом Путиным постоянные отношения искреннего и честного диалога".

Глава правительства Греции нанесет 7 декабря визит в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Запланированы также его переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как ожидается, в ходе визита будет подписан ряд документов.