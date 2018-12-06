{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ципрас: Греция сделала стратегический выбор углублять российско-греческие отношения

Премьер-министр Греции отметил, что несмотря на то, что двусторонние дипломатические отношения развиваются на протяжении 190 лет, они не всегда были конструктивными

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Греция сделала стратегический выбор углублять российско-греческие отношения и укреплять тесную дружбы между народами двух стран. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии своего визита в Москву 7 декабря.

"Я уже в третий раз посещаю Россию в статусе премьер-министра, в первый раз я посетил Москву через несколько месяцев после моего избрания в 2015 году. Второй раз был в Санкт-Петербурге в 2015 году на Форуме Санкт-Петербурга. Это был сложный период, мы пришли к власти в стране в очень критичное время, в разгар сложных переговоров, под угрозой банкротства, однако я верю, что нам удалось преодолеть кризис", - подчеркнул Ципрас.

Глава правительства отметил, что с момента начала его работы на посту премьера "был сделан стратегический выбор - углубить греческо-российские отношения, разморозить их". Несмотря на то, что двусторонние дипломатические отношения развиваются на протяжении 190 лет, они не всегда, как сказал Ципрас, были конструктивными.

"Итак, я был [в России] два раза, президент [России Владимир] Путин приезжал [в Грецию] в 2016 году, у нас был год Греции - России, следовательно, я ожида0,ю от этого визита, что будет продолжение этих общих усилий, - подчеркнул греческий премьер. - И, конечно, в течение всего этого периода, несмотря на трудности, которые пережили наши связи, я сохраняю с президентом Путиным постоянные отношения искреннего и честного диалога".

Глава правительства Греции нанесет 7 декабря визит в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Запланированы также его переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как ожидается, в ходе визита будет подписан ряд документов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрецияРоссияЦипрас, Алексис
Brexit
Глава британского минфина заявил об отсутствии альтернатив сделке по Brexit
Филип Хаммонд назвал проект соглашения "лучшим из доступных" вариантов
Читать полностью