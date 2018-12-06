Алексис Ципрас: я сохраняю с президентом Путиным отношения искреннего и честного диалога

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, прибывающий 7 декабря с визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина, рассказал в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману о своих намерениях углубить российско-греческие отношения, расширить экономическое взаимодействие, превратить Грецию в энергетический узел в регионе, в том числе за счет развития системы газопроводов, включающих "Турецкий поток". Он сделал акцент на важной роли России в обеспечении безопасности на континенте, а также ответил на вопросы о межцерковных отношениях. — Господин премьер-министр, я рад вас снова приветствовать! Сейчас уже десятый час вечера, вы на работе. Я понимаю, сейчас напряженные дни, а мы встречаемся с вами буквально за несколько часов до вашей поездки в Москву. Вы не раз бывали в нашей стране. Вас ждут в России, вас ждут переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Что вы ждете от этой поездки и как складывается ваш личный диалог с российским президентом? — Прежде всего я хочу поблагодарить вас за труд приехать в Грецию. Это второй раз, когда я удостоился чести дать вам интервью. Я рад общению посредством вашего канала с дружественным российским народом. Я уже в третий раз посещаю Россию в статусе премьер-министра. В первый раз я посетил Москву через несколько месяцев после моего избрания в 2015 году, второй раз был в Санкт-Петербурге в 2015 году, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Это был сложный период, мы пришли к власти в стране в очень критичное время, в разгар сложных переговоров, находясь под угрозой банкротства. Однако я верю, что нам удалось преодолеть кризис.

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Наш стратегический выбор с момента принятия мной моих обязанностей — углубить греческо-российские отношения, разморозить их. Несмотря на всегда тесную дружбу наших народов и 190 лет дипломатических связей, эти отношения не всегда были конструктивными. Итак, я был [в России] два раза, президент Путин приезжал [в Грецию] в 2016 году. У нас был [перекрестный] Год Греция — Россия... Следовательно, я ожидаю от этого визита, чтобы было продолжение этих общих усилий. И конечно, весь этот период, несмотря на трудности, которые пережили наши связи, я сохраняю с президентом Путиным искренние и постоянные отношения, отношения искреннего и честного диалога. — Вы очень точно подметили, что у нас действительно большая история отношений — 190 лет. И пожалуй, я даже не могу назвать сферы, где сегодня наши отношения не развивались бы очень интенсивно. К этому много сил приложили и вы, и президент Путин, и действительно во всех сферах есть продвижение. И все же в каких сферах, вам кажется, наиболее успешно развиваются наши отношения, а где нужны еще какие-то усилия, есть потенциал (и я думаю, что именно об этом вы будете говорить с российским президентом в ближайшие дни)? — Конечно, есть несомненный прогресс в том, что касается наших отношений в области культуры. Как я уже говорил выше, был проведен абсолютно существенный Год Греция — Россия. Был прогресс и на уровне экономического и торгового сотрудничества. Были инвестиции с русской стороны в том, что касается покупки недвижимости. Был очень важный рост потока русских туристов, которые посетили нашу страну в последние годы, — надеюсь, что они очень хорошо провели время. При этом существуют еще важные возможности. Есть важные возможности для стратегического характера инвестиций в Греции — особенно сейчас, когда Греция пережила это огромное экономическое приключение, в котором она оказалась в предыдущие годы.

Перед Грецией открываются очень важные экономические возможности

А это значит, есть удачные возможности для стратегического характера инвестиций в инфраструктуру, порты, сектор переработки, сельскохозяйственно-пищевой сектор. Особенно я выделил бы сектор энергетики, так как наш собственный выбор заключается в том, чтобы Греция стала энергетическим и транзитным узлом. Думаю, что это все будет находиться в эпицентре моих обсуждений с президентом Путиным во время моего визита в Москву. — Вот вы упомянули сотрудничество наших стран в области энергетики. Я знаю, что Греция проявляет интерес к транспортировке российского газа по "Турецкому потоку". Что вы считаете нужным сделать для того, чтобы "Турецкий поток" стал "Греческо-турецким потоком", чтобы этот трубопровод касался и Греции? Какие аргументы у вас для этого есть для Брюсселя, где вам, наверное, надо договариваться с вашими европейскими партнерами? Какие аргументы вы предлагаете России для того, чтобы проект состоялся? — Прежде всего, я вам хочу сказать, что сектор энергетического сотрудничества — это очень важный сектор в греческо-российских отношениях. Мы ценим то, что Россия — важный партнер в энергетическом секторе, потому что она располагает очень важными источниками, энергетическими источниками.

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И конечно, известно, что с 2015 года, с тех пор, как я стал во главе правительства, позиция Греции — это позиция многомерной энергетической политики. Поэтому мы поддерживаем вместе с другими европейскими странами уверенность, что в рамках многомерной энергетической политики распределения источников и потоков энергии Греция и другие европейские страны должны перейти к сотрудничеству с Российской Федерацией. В том числе и по трубопроводу, и по транспортировке российского природного газа в Европу через "Турецкий поток", который мы сначала представляли как European Stream ("Европейский поток" — прим. ТАСС), не только Turkish Stream ("Турецкий поток" — прим. ТАСС). Мы осуществляем процедуру диалога [по этому поводу] в Европейском союзе. Я верю, что наши аргументы сильные. У нас есть настойчивость и терпение. И я верю, что, возможно, в будущем у нас будут положительные результаты. Одновременно с этим, конечно, я должен вам сказать, что Греция в сильной степени содействовала "Южному коридору" и так называемому ТАР (Trans Adriatic Pipeline,"Трансадриатический газопровод" — прим. ТАСС), который проходит из Турции в Грецию и идет к Италии. Следовательно, мы считаем, что есть возможность, чтобы существовал еще один трубопровод, параллельный этому маршруту. Эта возможность реальна и внутри рамок Европейского союза. В рамках логики распределения и многомерной стратегии мы должны соглашаться в том, что касается диверсификации источников энергии. Это позволит обеспечить то, что называется энергетической безопасностью в Европейском союзе. — Я хотел бы перейти сейчас, скажем так, от сферы материальной к сфере духовной, которая, наверное, даже более важна, чем материальная. Наши страны роднит, наверное, прежде всего то, что мы — и Россия, и Греция — страны православные с очень богатой христианской историей, с богатой культурой. У вас, правда, свои отношения с церковью, как я знаю. Во всяком случае, когда вы принимали присягу, вы принимали присягу не на Евангелии, а на конституции, ну это ваш выбор. Тем не менее церковь России, Русская православная церковь с Греческой православной церковью имеет давнюю историю отношений, это такая очень сложная близость. Как вы оцениваете межцерковные связи, межконфессиональные связи России и Греции, какова роль именно этих отношений в диалоге между Грецией и Россией? — Греция, как вы знаете, — это страна, которая имеет долгую традицию в том, что касается параллельного курса великих и исторических моментов греческой нации с церковной верой и особенно с православной религией. [Так было] от основания греческого государства до сегодняшнего дня. При этом это страна, которая на основании конституции позволяет своим гражданам исповедовать и верить в того Бога и в ту веру, которую они хотят. Это веротерпимая страна. И одновременно это страна, где, конечно, господствующей верой является православие. Но при этом есть граждане, греки, которые исповедуют иные религии.

Поэтому я сказал бы, что это религиозно нейтральное государство с преобладающей религией, разумеется, православной христианской верой

Я при этом говорил раньше, что поскольку история греческого государства и греческой нации параллельна борьбе греческого народа за независимость и свободу, ободряла и вдохновляла на эту борьбу именно религиозная вера. Поэтому эта культура и эта вера важны для Греции вне зависимости от личных верований каждого из нас. Особенно когда кто-то находится на этом стуле, как нахожусь я на этом месте премьер-министра, то он должен принимать эту роль. Принимать это серьезно не только в том, что касается формирования данности внутри общества, но и как важный элемент, который касается и дипломатии, и внешней политики. Это, думаю, элемент, который, вы убедились, стал основным фактором в формировании нашей политики как страны и как правительства, особенно в последнее время. При этом я должен сказать, что для государства есть темы, которые касаются государственных отношений, — это для правительства, и вопросы церкви — для церкви. И то, что касается наших церквей, — это церковные вопросы, которые должны волновать исключительно власть церкви, власти наших церквей. — Я знаю, что Греция, да и вы лично выступили с прекрасной инициативой — чтобы 2019 год был перекрестным Годом языка, литературы в наших странах. Насколько я знаю, эту инициативу услышали в Москве, возможно, вы будете обсуждать это с президентом Путиным. Что побудило вас к этой идее и что вы ждете от этого перекрестного Года языка и литературы в наших странах? — Да, я верю, что это очень хорошая идея, потому что, если хотите, эта глубокая дружба, которая объединяет наши народы, и чувство взаимного уважения между нашими народами опираются в значительной степени на взаимное почитание наших культур. Очень важен и элемент церковных верований, про который мы говорили чуть раньше. Но уважение и любовь к каждой из наших культур — это весьма важный элемент. И при помощи этого способа, я считаю, мы даем удачную возможность существенного углубления в то, что мы называем греческо-русское почитание и дружба.

Греческий народ очень глубоко ценит и русскую культуру, и русскую литературу, и дореволюционную, и период русского авангарда, и позже

Я уверен, что русский народ очень глубоко ценит древнегреческую культуру, древнегреческую литературу и современную литературу. Следовательно, я думаю, что это очень положительное развитие, чтобы преподавались русский язык здесь и греческий — в России. Чтобы переводились произведения важных писателей. И главным образом, чтобы молодые поколения читали Достоевского, Аристотеля и Платона. — Совершенно справедливо вы сказали, господин премьер-министр, что эти культурные связи, эти гуманитарные связи не могли не отразиться на российской внешней политике, на отношении россиян и греков. Я надеюсь, и у греков такое же отношение к России. Исходя из того, что наши отношения столь глубоки, имеют столь богатую историю, какую роль занимает Россия во внешнеполитическом секторе Греции? В этом году вы стали не только премьер-министром — вы получили и портфель министра иностранных дел Греции. Какой в целом приоритет внешней политики Греции и какая роль в этом отводится России? — Да, правда, Греция находится в районе планеты с особым геостратегическим значением — на пересечении трех материков, в критичной точке карты — и поэтому играет особенно важную роль. — Вы радуетесь или печалитесь, что Греция находится посреди трех материков? Вы считаете, что это плюс для Греции или минус? — (Смеется.) Понимаете, правда в том, что это одновременно и большое благословение для нас, и большая трудность. Потому что наш регион всегда был яблоком раздора великих держав и региональных сил, которые положили глаз на этот регион, хотели ранее завоевать его или сделать его сферой своего влияния в современном мире. Я хочу сказать, однако, что это, вероятно, элемент, который отличает сегодняшние события от трехлетней давности, когда я в первый раз посетил Кремль. Это не только потому, что Греция вышла из кризиса. Это и то, что Греция повысила свою геополитическую роль в регионе как сила стабильности, безопасности и сотрудничества в регионе. Греция — это страна (всем известно), которая принадлежит к Европейскому союзу и НАТО, соблюдает свои обязательства, при этом сохраняет нерушимое право иметь отношения взаимного уважения и сотрудничества и с другими силами. В рамках, конечно, этой многомерной внешней политики в пользу наших собственных национальных интересов и в пользу, повторяю, стабильности, развития и сотрудничества в регионе. Как вы понимаете, нас очень интересует (прежде всего как члена Европейского союза) смотреть на совокупное развитие событий для безопасности на всем материке. Я из тех глав, которые на саммитах много раз высказывались о необходимости посмотреть на безопасность в нашем регионе как на единую рамку, в которой не может отсутствовать Россия.

Не может быть никакой архитектуры безопасности, которая не включает и Россию

Это мое мнение, и я его выдвигаю постоянно уже три с половиной года, пока нахожусь на европейских форумах в статусе премьер-министра. Одновременно мы увидели, что в последнее время ухудшается то, что мы называем региональной безопасностью. Есть риски — все более обостренные риски, — которые могут быть преодолены только в диалоге и в реализме. Россия — это очень важная страна, которая в последнее время повысила свою роль через Средиземноморье, Ливию и Сирию, на Ближнем Востоке и в Афганистане, поэтому никто не может не принимать ее во внимание, не может не разговаривать с ней. И я неуклонно верю, что через диалог, через обсуждение и через взаимное уважение мы можем выстроить единую архитектуру безопасности в нашем регионе. Что касается Греции, страна пережила кризис, выходит более сильной из него. Приобрела очень существенную, ведущую, я мог бы сказать, роль на Балканах как страна, которая играет роль стабилизатора. У нас есть очень важное соглашение с нашими северными соседями, соглашение, которое касается перспективы сотрудничества и мира в регионе. Мы хотим разрешать вопросы, которые в течение многих лет остаются нерешенными. Я не защитник логики бездействия, я — сторонник смелой, активной, миролюбивой внешней политики. Поэтому я считаю, что этот исторический шаг, это соглашение (между Грецией и Македонией об изменении названия последней — прим. ТАСС) совсем не связано с выбором наших соседей войти или нет в какую-то международную организацию (речь идет о НАТО и ЕС, куда Скопье может подать заявку только после изменения названия страны — прим. ТАСС). А связано с ликвидацией исторической незавершенности в том, что касается наименования соседней страны, которое отныне изменится и даст возможность десяткам стран по всей планете, среди которых и Россия, прекратить использовать ее нынешнее конституционное название, то есть Республика Македония, и называть ее по географическому положению — Северная Македония.

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Для нас Македония — очень важный элемент нашего собственного древнегреческого культурного наследия и культуры. Значит, здесь должно быть четкое и искреннее разделение. Поэтому для меня это важный шаг. Также важный шаг мы ожидаем в том, что касается диалога с Турцией и постоянных попыток решить кипрский вопрос на справедливой и жизнеспособной основе. Решение кипрского вопроса на справедливой и жизнеспособной основе означает, что мы должны понять, что остров должен воссоединиться. Это значит, что на острове не могут быть войска оккупантов и сохраняться анахроничные модели гарантий третьих стран. И я считаю, что в этом вопросе Россия постоянно придерживается положительной позиции и играет положительную роль. Но, конечно, важным вопросом для нашей внешней политики является и сотрудничество, диалог по Юго-Восточному Средиземноморью, по обеспечению энергетических источников, по безопасной транспортировке энергетических источников из Юго-Восточного Средиземноморья в Европу. Это, если хотите, важные оси, которые нас занимают в том, что касается внешней политики, и я очень рад, что у меня будет удачная возможность обсудить их с президентом Путиным в следующие дни. — Несколько лет назад, господин премьер-министр, вы сказали, что наденете галстук, когда Греция избавится от долгов. Судя по тому, что вы сегодня опять без галстука, Греция еще какие-то долги имеет. Вы действительно приняли страну в тяжелейшем положении, но ситуация выправляется, и здесь, конечно, ваша большая роль. Во-первых, как это удалось и что вам еще предстоит, по вашему мнению, обязательно сделать, чтобы вы галстук надели? — Вы должны знать, что я надел галстук. Я надел его, когда мы добились очень важного соглашения с нашими европейскими партнерами, которое, по сути, нормализует возможность выплаты этих долгов. — Я специально найду эти кадры для нашего фильма. — Да, вы должны их найти. — Это будет для меня принципиально важно. — Я надел его, но я его снял в тот же день и во время того же выступления, говоря, что для меня этот облик является рабочей одеждой. Я смог, наверное, стать единственным европейским главой, который вошел на самые серьезные, скажем так, форумы и в самые важные офисы правительств — от Кремля до Белого дома, от Ватикана до Даунинг-стрит, и по всему миру, и в Пекин — без галстука. Следовательно, я думаю, что это завоевание… — Ну в Пекине проще, там тоже не носят галстуки. — В Пекине, да, это было самым простым. Но я хочу сказать, что вне зависимости от символики то, что имеет особое значение, — это то, что с этим успехом, который у нас был, действительно словно ушла петля, галстук с нашей шеи. Я имею в виду этот успех, который у нас был по греческому долгу. Возможно, долг не списан, тем не менее нашелся способ через удлинение срока совершения выплат и льготный период дать чистый коридор в 15 лет для Греции, что признают инвесторы, создает очень положительный климат инвестиций в Грецию. Инвестиции выросли серьезно, у нас лучший рекорд за последние десять лет, с перспективой иметь еще больше в следующий период. Для нас инвестиции означают развитие, развитие — значит рабочие места. И конечно, я хочу это подчеркнуть, раз уж я обращаюсь к российскому народу.

Греция — страна, традиционно дружественная России и российским гражданам

Дружеская не только в туризме, но и в инвестициях, так как она представляет собой привлекательное инвестиционное направление. Я думаю, что [у нас] есть важные удачные возможности, дружественный климат. Поэтому это следовало бы принять во внимание. В годы кризиса было немного тех, кто [из чувства] симпатии встал рядом с нами по крайней мере на психологическом уровне, и мы это ценим. Сейчас даже те, кто не встал рядом с нами, видят Грецию как удачную возможность и инвестируют. Жаль, если эту удачную возможность не используют российские инвесторы. — Инвестиции — это, конечно, прекрасно, но вы не зря упомянули туризм. Насколько я знаю, все больше и больше российских туристов приезжают в Грецию. Греция — популярная страна, здесь действительно история, прекрасные виды, чудесные места, да просто райские уголки в Греции. Наверно, надо что-то сделать вашему правительству, чтобы увеличился поток россиян в Грецию, может быть, какие-то дополнительные решения, чтобы россиянам было проще приезжать в Грецию в качестве туристов... — Прежде всего, я думаю, что уже увеличился поток российских туристов в Грецию. При этом думаю, что есть возможности, особенно в том, что мы называем тематическим туризмом, паломничеством, чтобы сфокусировать интерес российских граждан, чтобы они посетили Грецию. И в этом направлении — я верю — мы двигаемся уже и будем двигаться более быстрыми шагами в следующем периоде. Следует принять во внимание послание, которое я хочу адресовать российским гражданам, что Греция — это нечто большее, чем туристическое направление. Греция — это не только красота природы, которая действительно нечто уникальное (особенно для тех, кто посетил греческие острова). Но это и ее история, ее культура, ее вкусы. Я четко верю, что поскольку эта история и культура имеют вековые традиции, параллельные пути с путями русского народа, [для россиян] будет уникальным шанс посетить Грецию, предпочесть ее, например, любой другой стране, которая также обладает очень важными красотами. Я понимаю, что и на турецких берегах природная красота та же самая, потому что мы находимся в одном и том же месте. Но то, что получает кто-то, посещая Грецию, — это уникальное, незаменимое. — Я хочу коснуться, господин премьер-министр, одного вашего увлечения, которое разделяют миллионы россиян. Это футбол. Я знаю, что это ваш любимый вид спорта, что вы сами играли в футбол, и в общем-то, у вас даже походка футболиста. Вы выступили с идеей подать совместную заявку с Болгарией, Румынией и Сербией на чемпионат мира по футболу 2030 года. Сейчас мы в России, естественно, после чемпионата мира ревностно смотрим, кто будет следующий, кто будем потом — нам интересно. Я так понимаю, что вы планируете сами в качестве премьер-министра в 2030 году открыть этот чемпионат. Какие у вас есть планы в отношении этой заявки? — Прежде всего, я хочу вас поздравить с успешной организацией прошедшего летом чемпионата мира. Это была действительно исключительная организация, и я сказал бы, очень качественная. Я посмотрел почти большинство матчей, было особенно интересно удачное продвижение национальной команды России по футболу с вашим исключительным вратарем, который поймал пенальти, но вам не повезло в последнем матче. При этом я хочу сказать, что спорт и в особенности футбол объединяет народы, должен объединять народы, это вид спорта бедных, так говорят; вся планета смотрит футбол. — Судя по зарплатам футболистов, не очень бедных. — Это вид спорта, куда идут бедные, и это используют богатые. — Это правда. — Но именно потому что я верю, что спорт может объединять, я предложил идею [выдвинуть совместную заявку балканских стран на ЧМ 2030 года]. Я ее предложил друзьям — премьер-министрам и президентам трех стран Балкан, где мы сотрудничаем очень тесно: Сербии, Болгарии, Румынии.

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