Премьер Франции признал, что меры властей не отвечают требованиям протестующих

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Митинги и протесты "желтых жилетов" привели во Франции к возникновению чрезвычайно напряженной ситуации. Меры, объявленные правительством страны, не вполне отвечают требованиям "желтых жилетов". Об этом заявил в четверг премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в Сенате, верхней палате французского парламента.
Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против увеличения налогов и роста дороговизны жизни. Часть из этих акций, особенно в Париже, перешли в погромы.
"Ситуация в стране характеризуется чрезвычайной напряженностью. <...> Это недовольство [населения] усиливалось год от года, от выборов к выборам", - отметил он. "Мы сочли необходимым отказаться от запланированных мер по повышению налогов, которые должны были вступить в силу с 1 января 2019 года. Однако объявленные в этой связи меры оказались не отвечающими всем тем требованиям, которые были выдвинуты французами", - признал премьер-министр.
Широкие дебаты
Филипп сообщил, что с целью нормализации ситуации во Франции в ближайшее время в стране будут проведены широкие обсуждения возникших проблем и возможных путей их урегулирования. "Эти дебаты призваны внести четкость и транспарентность в рассмотрение сложных проблем", - отметил Филипп.
По его словам, они должны быть "как национальными, так и территориальными, максимально приближенными к французам". Они также должны "носить неформальный характер, быть такими, чтобы каждый француз мог осознавать, что имеет возможность принять в них участие". "Крайне важно, чтобы мэры городов приняли участие в этих дебатах", - отметил также премьер.
Предстоящие консультации должны позволить "вернуться к спокойствию в стране и снизить уровень гнева населения", "найти конкретные решения для урегулирования проблем", считает премьер-министр.