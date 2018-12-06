Лукашенко заявил, что новым генсеком ОДКБ станет представитель Белоруссии

ВМС США выступают за расширение контактов с коллегами из России и Китая

Министр американских ВМС Ричард Спенсер пояснил, что речь идет о профессиональных контактах, призванных не допустить того, чтобы "из-за какого-то одного командира корабля" возник международный кризис

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