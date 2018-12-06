Лукашенко заявил, что новым генсеком ОДКБ станет представитель Белоруссии

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Представитель Белоруссии будет назначен новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом, как передает агентство БелТА, заявил журналистам в четверг в Санкт-Петербурге президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря", - отметил Лукашенко, чьи слова приводит агентство.
По данным БелТА, отвечая на уточняющий вопрос, президент Белоруссии сообщил, что генеральным секретарем ОДКБ станет представитель этой страны.
"Как когда-то [президент Казахстана] Нурсултан Абишевич [Назарбаев] и говорил. Но мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение - индивидуальное собеседование с каждым руководителем в ОДКБ, и они подписывают это решение", - добавил Лукашенко.
Причины смены генсека
2 ноября по инициативе армянской стороны Юрий Хачатуров был снят с должности генсека ОДКБ. Он уже вернулся в Армению, где его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. На саммите ОДКБ 8 ноября в Астане исполнение обязанностей генерального секретаря было возложено на занимавшего должность заместителя генсека организации Валерия Семерикова.
Армения хотела бы назначить своего нового представителя на оставшийся период председательствования в ОДКБ. В связи с этим Назарбаев тогда заявил, что потенциальный кандидат от Армении на должность генерального секретаря организации в оставшийся год не успеет даже объехать страны-члены ОДКБ. Поэтому президент Казахстана указал, что следующим секретарем должен стать представитель Белоруссии.
Позднее Лукашенко заявил, что может предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ. Предполагалось, что вопрос о назначении нового генсека будет решен 6 декабря в Санкт-Петербурге. Но, как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит лидеров стран ОДКБ был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам.