В Ереване заявили, что что вопрос о назначении нового генсека ОДКБ пока не решен

ЕРЕВАН, 6 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян утверждает, что вопрос о назначении нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) еще не решен.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге заявил, что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Белоруссии. Ранее представители Армении заявляли, что решение о назначении нового генсека без консенсуса невозможно и до 2020 года должность генсека ОДКБ остается за Арменией.
"Вопрос назначения генсека ОДКБ пока не решен. Заседание ОДКБ вообще не проводилось. Позиция Армении в этом вопросе не изменилась", - сказал корреспонденту ТАСС Егоян.
Причины смены генсека
2 ноября по инициативе армянской стороны Юрий Хачатуров был снят с должности генсека ОДКБ. Он уже вернулся в Армению, где его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. На саммите ОДКБ 8 ноября в Астане исполнение обязанностей генерального секретаря было возложено на занимавшего должность заместителя генсека организации Валерия Семерикова.
Армения хотела бы назначить своего нового представителя на оставшийся период председательствования в ОДКБ. В связи с этим Назарбаев тогда заявил, что потенциальный кандидат от Армении на должность генерального секретаря организации в оставшийся год не успеет даже объехать страны-члены ОДКБ. Поэтому президент Казахстана указал, что следующим секретарем должен стать представитель Белоруссии.
Позднее Лукашенко заявил, что может предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ. Предполагалось, что вопрос о назначении нового генсека будет решен 6 декабря в Санкт-Петербурге. Но, как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит лидеров стран ОДКБ был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам.