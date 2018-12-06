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В Ереване заявили, что что вопрос о назначении нового генсека ОДКБ пока не решен

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что им станет представитель Минска

ЕРЕВАН, 6 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян утверждает, что вопрос о назначении нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) еще не решен.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге заявил, что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Белоруссии. Ранее представители Армении заявляли, что решение о назначении нового генсека без консенсуса невозможно и до 2020 года должность генсека ОДКБ остается за Арменией.

"Вопрос назначения генсека ОДКБ пока не решен. Заседание ОДКБ вообще не проводилось. Позиция Армении в этом вопросе не изменилась", - сказал корреспонденту ТАСС Егоян.

Причины смены генсека

2 ноября по инициативе армянской стороны Юрий Хачатуров был снят с должности генсека ОДКБ. Он уже вернулся в Армению, где его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. На саммите ОДКБ 8 ноября в Астане исполнение обязанностей генерального секретаря было возложено на занимавшего должность заместителя генсека организации Валерия Семерикова.

Армения хотела бы назначить своего нового представителя на оставшийся период председательствования в ОДКБ. В связи с этим Назарбаев тогда заявил, что потенциальный кандидат от Армении на должность генерального секретаря организации в оставшийся год не успеет даже объехать страны-члены ОДКБ. Поэтому президент Казахстана указал, что следующим секретарем должен стать представитель Белоруссии.

Позднее Лукашенко заявил, что может предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ. Предполагалось, что вопрос о назначении нового генсека будет решен 6 декабря в Санкт-Петербурге. Но, как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит лидеров стран ОДКБ был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичАрменияБелоруссияПашинян, Никол Воваевич
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