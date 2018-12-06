Би-би-си и ITV отказались проводить дебаты по Brexit между Мэй и Корбином

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Два крупнейших по охвату аудитории телевещателя Великобритании - Би-би-си и ITV - отказались от планов транслировать в прямом эфире дебаты между премьер-министром страны Терезой Мэй и лидером оппозиции Джереми Корбином по теме Brexit. Официальный представитель ITV сообщила об этом решении в четверг вечером, в то время как Би-би-си еще во вторник объявила о том, что договоренности со сторонами достичь не удалось.

Таким образом, теледебаты, которые Мэй сама предложила Корбину, по всей вероятности, вообще не состоятся до намеченного на 11 декабря парламентского голосования по утвержденному на саммите ЕС проекту соглашения по Brexit.

"ITV пригласила премьер-министра и лидера оппозиции прийти в эфир программы ITV в воскресенье вечером, и мы ясно дали понять, что решение о том, принимать это предложение или нет, остается за приглашенными сторонами", - заявила Sky News представительница ITV, подтвердив, что воскресные дебаты в эфире телеканала не состоятся, однако не уточнив, почему переговоры не увенчались успехом.

В случае с Би-би-си спорным стал предлагаемый формат дебатов. Британская вещательная корпорация настаивала на том, что зрители должны ознакомиться не только с позициями лидеров Консервативной и Лейбористской партий, но и других политических объединений, представленных в парламенте страны, а также экспертов. На это предложение согласилась Мэй, однако представители Корбина ответили отказом. ITV со своей стороны предлагала формат "чистых дебатов", что устраивало лейбористов, которые теперь обвиняют Мэй в трусости.

Четвертый канал британского телевидения сообщает о том, что дебаты между "четырьмя высокопоставленными политиками", представляющими разные точки зрения по Brexit, пройдут в воскресенье в его эфире, однако не уточняет, кто будет в них участвовать.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для вступления в силу соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Шансы на то, что британские депутаты дадут зеленый свет сделке, малы в свете сильной оппозиции Мэй в собственной партии. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.