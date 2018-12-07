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Акции протеста во Франции

Французские ретейлеры потеряли около €1 млрд с начала протестов

Федерация розничной торговли опасается, что протесты испортят сезон рождественских покупок

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Французские ретейлеры потеряли около €1 млрд с начала протестов "желтых жилетов", которые проходят в стране с 17 ноября. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на французскую Федерацию розничной торговли.

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Как указывает агентство, федерация, объединяющая такие крупные магазины, как Carrefour и Casino, опасается, что протесты испортят важный для них сезон рождественских покупок.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.

Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный городу в минувшую субботу, мэрия Парижа оценила в €3-4 млн. 

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