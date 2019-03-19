Может ли Елизавета II остановить хаос вокруг Brexit?

Проект соглашения с ЕС об условиях Brexit дважды провалился в Палате общин, в третий раз голосовать по этому документу депутаты не будут, а что произойдет дальше — не знает никто. В условиях такой политической неопределенности британские журналисты трубят о "конституционном хаосе" и начинают искать различные экзотические сценарии преодоления кризиса.

Вмешательство Елизаветы II

Би-би-си задается вопросом "не настало ли время привлечь королеву" и тут же дает ответ: в условиях британской конституционной монархии этому не суждено сбыться. В течение почти 70 лет правления Елизавета II находилась над политическими схватками, и, скорее всего, эта ситуация останется неизменной и дальше. На сайте королевского двора также говорится, что она должна "сохранять строгий нейтралитет" по отношению к политическим вопросам.

Теоретически у королевы есть возможность не давать одобрения ("королевской санкции") по поводу того или иного законопроекта, но последний случай применения монахом этого права произошел в 1708 году — Анна Стюарт наложила вето на билль о возрождении шотландской милиции. Елизавета II также не может по своей воле распускать парламент и объявлять всеобщие выборы — она лишилась этих полномочий в соответствии с Законом об установлении фиксированного срока работы парламентов (2011).

Однако она имеет право выбирать кандидатуру премьер-министра, если дело все же дойдет до отставки Терезы Мэй. Согласно конституционному обычаю, королева назначает человека, пользующегося наибольшей поддержкой Палаты общин, — обычно это лидер партии большинства. Как указывает Би-би-си, "кошмарным сценарием" для монарха и ее советников станет такая ситуация, при которой не будет понятно, кто из политиков обладает наибольшими шансами на получение вотума доверия.

Другой способ "привлечь" королеву, который, впрочем, не подразумевает ее активного участия, описывает The Independent. Речь идет о парламентской процедуре "покорного обращения" (humble address) к монарху. Оппозиция в Палате представителей может через этот документ потребовать от правительства отмены действия статьи 50 Лиссабонского договора (благодаря которой был запущен Brexit). Такое обращение имеет больший вес, чем обыкновенное парламентское ходатайство, которое кабмин может просто проигнорировать. Но рассчитывать на то, что одна "покорная" просьба способна обратить вспять весь процесс Brexit, не приходится — скорее, это выглядит как фантазия наиболее отчаявшихся ремейнеров (сторонников того, чтобы остаться в ЕС).

Наконец, о "ядерном сценарии" с участием королевы заговорили после того, как спикер парламента Джон Беркоу запретил правительству в третий раз предлагать на рассмотрение депутатов сделку по Brexit без изменений. Кабмин мог бы попросить королеву Елизавету II досрочно распустить Палату общин, чтобы опять внести документ на новой сессии парламента. Министр по вопросам Brexit Стивен Баркли исключил подобный сценарий со словами: "Я думаю, все мы можем согласиться, что привлекать Ее Величество для решения вопросов по Brexit — это не путь вперед".

Гражданская ассамблея

The Guardian поддерживает другой механизм, который мог бы помочь выйти из кризиса, — провозглашение гражданской ассамблеи (citizens’ assembly). Этот орган, обладающий совещательными функциями и объединяющий несколько десятков (или сотен) случайно выбранных подданных Соединенного Королевства, открыл бы возможность для более широкой гражданской дискуссии по поводу Brexit — с привлечением экспертов и без политического трибализма, присущего парламентариям.

В Ирландии подобная гражданская ассамблея была созвана в преддверии референдума о легализации абортов. Собрание из 99 человек встречалось по выходным в одном из отелей Дублина, чтобы выработать предложения относительно будущего законодательства о прерывании беременности. Таким образом, еще до референдума ирландцы знали, за что конкретно они голосуют, — в отличие от британцев, которые сначала отдали свои голоса за Brexit и лишь потом начали разбираться в деталях этого процесса.

По мысли журналистов, парламент должен объявить о создании гражданской ассамблеи, которая после изучения всех опций выхода из ЕС и сопутствующих проблем вернется к депутатам с новыми предложениями. Эти предложения затем (по воле парламента) могут быть вынесены на новый референдум.

Инициативная группа, где оказались, в частности, фронтмен Gorillaz Деймон Албарн и бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс, в открытом письме призвала провозгласить ассамблею из 500 человек. Эта идея имеет поддержку и некоторых членов Палаты общин.

Парламентская комиссия, правительство национального единства… и снова референдум

Среди других вариантов — создание межпартийной парламентской комиссии, которая взяла бы Brexit в свои руки (эта идея была популярна сразу после референдума 2016 года, но потом забыта). В аналогичном ключе предлагает действовать консерватор и экс-министр Ник Боулс, который готовил план об отсрочке Brexit и блокировании выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем. Согласно его законопроекту, контроль над Brexit фактически перейдет из рук кабмина в ведомство возглавляемого им Комитета по связям Палаты общин, представленного депутатами всех цветов политического спектра. Однако сами члены этого комитета 16 января отвергли предложение Боулса, усомнившись в способности разработать подобное законодательство.

Обращаясь к истории, многие вспоминают такой институт как правительство национального единства — коалиционный кабинет министров, представленный членами всех партий парламента. В 30-е и 40-е годы (во время Великой депрессии и Второй мировой войны) в Британии действовало такое правительство, куда входили консерваторы, либералы и часть лейбористов.

Любопытно, что сценарий с провозглашением правительства национального единства поддерживает Николас Сомс, внук Уинстона Черчилля. Но у лейбористов есть веская причина быть против этой меры — один из лидеров и основателей партии Джеймс Рамсей Макдональд, возглавив коалиционное правительство в 1931 году, отдал большинство в нем консерваторам. Этого предательства, пишет The Guardian, никогда не простят и не забудут. И, напротив, консерваторы, сидящие за одним столом с лейбористами (или даже под руководством премьера-лейбориста) будут в нынешних условиях выглядеть как предатели в глазах избирателей.

Поскольку никто не знает, как в конце концов разрубить этот гордиев узел, все громче звучат призывы к проведению повторного референдума. Но, как явно продемонстрировало вирусное видео Би-би-си, даже по этому вопросу жители Соединенного Королевства не могут договориться между собой.