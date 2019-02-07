НАТО намерена сохранить ДРСМД и подключить к нему новые государства

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. НАТО продолжит прилагать усилия для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД); ситуация вокруг соглашения является поводом для подключения к нему новых стран. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke .

"НАТО продолжит работать над тем, чтобы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями. Мы изучим инициативы по этому вопросу", - отметил он. "Мы будем и впредь говорить с Россией", - заверил Столтенберг, добавив, что НАТО приветствует планы ФРГ по проведению в марте международной конференции по вопросам разоружения.

"Россия много раз выражала свое недовольство ДРСМД, поскольку он запрещает оружие, которое разработали и разместили такие страны, как Китай, Индия, Пакистан или Иран", - утверждал Столтенберг. По его мнению, "это не может быть извинением за нарушение соглашения". "Напротив, это должно быть поводом для укрепления этого договора и привлечения [к нему] большего числа партнеров", - считает он. Столтенберг напомнил, что есть шесть месяцев до окончательного выхода США из ДРСМД, и утверждал, что Россия еще может доказать свою приверженность договоренностям. "Мы снова призываем Россию воспользоваться этой возможностью", - сказал он.

Столтенберг скептически оценил идею депутатов Бундестага Родериха Кизеветтера (ХДС) и Рольфа Мютцениха (СДПГ), высказавших мнение, что Россия для спасения ДРСМД могла бы передислоцировать как можно дальше на восток пусковые комплексы ракет 9М729. "Должен оставаться в силе полный запрет на ракеты средней дальности", - считает генсек альянса. По его мнению, мобильные пусковые установки можно было бы быстро перенести с востока России обратно на запад. Он снова утверждал, что США не нарушают ДРСМД.

Касаясь возможной реакции НАТО на прекращение действия ДРСМД, генсек отметил, что альянс "рассмотрит различные варианты", чтобы обеспечить "достойные доверия меры устрашения и обороны". Он заверил, что "НАТО не хочет новой гонки вооружений", и не считает, что нужно пересматривать Основополагающий акт Россия - НАТО. "Нет", - сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос. "Но для России пришло время, наконец, полностью выполнить соглашение", - утверждал он.