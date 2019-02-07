На Украине объявят окончательный список кандидатов в президенты страны

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. На Украине в пятницу станут известны имена всех претендентов на пост президента страны, выборы которого назначены на 31 марта. До конца дня Центральная избирательная комиссия обязана завершить процедуру регистрации кандидатов и опубликовать итоговый список. Прием документов был завершен еще 3 февраля и, согласно действующему законодательству, у ЦИК было пять дней на то, чтобы решить, кого допустить до выборов, а кого оставить за бортом президентской гонки.

Всего документы на регистрацию сдал 91 претендент, 42 из них на вечер четверга получили "добро" от ЦИК. Но, независимо от того, каким окажется окончательный результат, Украина уже установила новый национальный рекорд по числу кандидатов за все годы независимости.

На прошлых, внеочередных, выборах, которые прошли в 2014 году после силового отстранения от власти президента Виктора Януковича, зарегистрировались только 23 кандидата. А предыдущий рекорд был установлен за 10 лет до этого. В 2004 году ЦИК допустил до выборов 24 кандидата.

Правда, на сей раз президентская предвыборная кампания на Украине обошлась без экзотических персонажей. Так, пять лет назад среди прочих на кресло главы государства претендовал герой "Звездных войн" Дарт Вейдер. Под этой маской скрывался представитель интернет партии Украины Виктор Шевченко, специально сменивший свое имя под выборы. Однако смена паспорта не помогла, и ЦИК отказал ему в регистрации, заявив, что его участие в выборах "приведет к унижению украинского общества, дискредитации Украины в глазах международной общественности и нивелированию поста президента Украины".

В борьбе за высший пост

На сей раз среди кандидатов на высший государственный пост Украины - как популярные политики, государственные деятели, так и просто малоизвестные личности. Тем не менее очевидно, что реальная борьба развернется между пятью основными кандидатами. Согласно многочисленным опросам, в первую пятерку точно попадают действующий президент Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и шоумен Владимир Зеленский. Последний оказался на первом месте по результатам январских социологических исследований.

Говорить серьезно о шансах каждого их них на победу пока довольно сложно, так как популярность даже нынешнего лидера предвыборной гонки не превышает 20-23%, а, по мнению экспертов, серьезно можно относиться к кандидату только тогда, когда в его пользу высказываются не менее 35-40% избирателей.

Невероятное же число претендентов политологи объясняют тем, что на самом деле большинство из них готовится к предстоящим осенью выборам в Верховную раду, а на президентских выборах им надо просто "засветить лицо".

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, что на выборах всегда идут своего рода политические торги. "Чтобы попасть в Раду по партийному списку или мажоритарному округу, политики вынуждены продвигать себя, свою партию, свой список на президентской гонке, в частности, посредством торгов с более сильными проектами", - говорит он. По словам Бортника, "участники делают ставку на все выборы, чтобы их не забыло общество, чтобы сохранить лояльность структур, находящихся под их руководством".

С ним согласен директор Института информационного общества Ярослав Павловский. Он уверен, что 90% из нынешних кандидатов на самом деле ведут "парламентскую кампанию". Многие из них, добавляет политолог Владимир Фесенко, надеются таким образом и привлечь спонсоров на будущие выборы.

"Но есть и так называемые технические кандидаты", - отмечает Фесенко. - Они будут затем торговать местами в избирательных комиссиях, которые по закону положены представителям кандидатов в президенты. Именно перекупая их, фавориты гонки будут стараться обеспечить себе преимущество в составе избирательных комиссий".

А глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прямо объясняет этот феномен нынешней президентской гонки спланированной операцией украинских властей по фальсификации предстоящего голосования. По его словам, власть, регистрируя большое число кандидатов, в дальнейшем будет просто использовать их право на места в избирательных комиссиях всех уровней. Имея в них большинство голосов, правительство сможет получить лазейку для фальсификации результатов, убежден политик.

После регистрации кандидатов президентская кампания на Украина, по сути, выходит на финишную прямую. Впереди у претендентов чуть менее двух месяцев на ведение активной агитации. Право на ее ведение кандидаты получают с момента регистрации в ЦИК. Правда, уже давно по всей стране развешены огромные билборды основных претендентов, по числу которых явно лидирует действующий президент Петр Порошенко.

Голосование назначено на 31 марта. В случае, если ни один из кандидатов не наберет простое большинство (50% + 1 голос), а это вряд ли возможно при таком количестве кандидатов, то 21 апреля состоится решающий второй тур.