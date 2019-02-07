Источник: оппозиция Венесуэлы предлагает правительству выборы президента в середине года

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Оппозиция Венесуэлы предлагает правительству страны провести президентские выборы в середине 2019 года. Об этом ТАСС сообщил источник среди оппозиционных сил.

"Обсуждается возможность проведения президентских выборов в середине 2019 года при предоставлении действующим властям политических и личных гарантий безопасности", - сообщил собеседник.

По его словам, такой вариант может быть приемлем для правительства, поскольку оно сможет выдвинуть одного кандидата, в то время как придерживающаяся различных политических взглядов оппозиция вряд ли сможет договориться о том же, что снижает шансы ее представителей в случае выборов. Как отметил собеседник, эта инициатива не получила поддержки всех оппозиционных сил.

Спорным остается также вопрос о том, кто будет руководить страной в период до проведения выборов, добавил источник.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США. К ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота.

Ранее Мадуро заявил, что досрочных президентских выборов в Венесуэле не будет.