Сенаторы США вновь представили законопроект о приостановке продажи оружия Эр-Рияду

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Члены Сената Конгресса США от Республиканской и Демократической партий вновь представили в четверг законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии в связи с конфликтом в Йемене и убийством журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщается в распространенном заявлении автора инициативы старшего демократа сенатского комитета по иностранным делам Боба Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси).

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Соавторами законопроекта являются республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Джек Рид и Джен Шахин. Документ подразумевает "приостановку продажи оружия Саудовской Аравии, запрет на заправку самолетов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, участвующих в гражданской войне в Йемене". Также предлагается вводить санкции против тех, кто будет блокировать доступ к гуманитарной помощи в Йемене, а также против тех, кто оказывает поддержку вооруженным формированиям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Законопроект предполагает "введение санкции в отношении причастных к смерти журналиста Джамаля Хашкаджи и подготовку отчета о ситуации с правами человека в Саудовской Аравии".

Как отметил Менендес, "поскольку администрация [президента США Дональда] Трампа не намерена настаивать на привлечение убийц Хашкаджи к ответственности в полной мере, настало время для Конгресса вмешаться и обеспечить реальные последствия с целью коренным образом пересмотреть отношения США с Саудовской Аравией и с возглавляемой королевством коалицией в Йемене".

В ноябре прошлого года аналогичная инициатива уже вносилась в Конгресс, но так и не была утверждена даже на уровне профильных комитетов. Теперь ее пришлось вносить заново, поскольку с января к работе приступили Палата представителей и Сенат нового созыва.