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Меркель опровергла сообщения об ухудшении отношений между Берлином и Парижем

Немецкий канцлер заверила, что "дух Ахенского соглашения жив"

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла информацию об ухудшении отношений между ФРГ и Францией на фоне отказа президента Эмманюэля Макрона участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности (15-17 февраля).

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"У нас ежедневное сотрудничество по всем важным европейским темам", - сказала она в пятницу журналистам. Меркель заверила, что "еще будет много совместных встреч, которые смогут убедить, что дух Ахенского соглашения жив".

Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники писала, что Макрон не поедет в Мюнхен на фоне разногласий с Германией по "Северному потоку - 2". Выступление Макрона и Меркель 16 февраля должно было стать одним из центральных событий форума.

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Меркель, АнгелаГерманияФранцияМакрон, Эмманюэль
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