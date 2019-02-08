Спецдокладчик ООН раскритиковал запрет на поездки лидера оппозиции в Венесуэле за рубеж

ЖЕНЕВА, 8 февраля. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсиа-Саян раскритиковал Верховный суд Венесуэлы за решение о запрете на поездки лидера оппозиции Хуана Гуайдо за рубеж и замораживании его счетов. В опубликованном в пятницу в Женеве заявлении он усомнился в том, что этот запрет был утвержден в соответствии с международными стандартами прав человека.

"Имеются свидетельства, что эти меры в отношении господина Гуайдо не были приняты в соответствии с конституционными требованиями, нормальными правовыми процедурами и международными стандартами прав человека", - отметил Гарсиа-Саян. Он призвал государственные институты Венесуэлы "уважать, содействовать и гарантировать независимость и беспристрастность судебных органов, чтобы они могли выполнять свои обязанности в безопасных условиях и рассматривать дела без ограничений".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США. К ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота.

29 января венесуэльский Верховный суд запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать за пределы Боливарианской Республики в связи начатым в его отношении расследованием и постановил заблокировать доступ к его банковским счетам.