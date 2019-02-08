Президент Боливии обвинил США в политике двойных стандартов в отношении Венесуэлы

"США объявили об оказании так называемой гуманитарной помощи народу Венесуэлы после того, как стали душить ее путем введения санкций и осуществления противозаконных конфискаций", - отметил Моралес в своем Twitter, назвав это проявлением "двойной морали". Тем самым Вашингтон "разрушает принципы международного права", добавил президент Боливии.

Ранее он высказывал мнение, что администрация президента США Дональда Трампа пытается осуществить переворот в Венесуэле, чтобы завладеть ее нефтью.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что страна столкнулась с гуманитарным кризисом. И Вашингтон, чтобы оказать ему поддержку, заявил о готовности поставить в Венесуэлу продовольствие и медикаменты на сумму более $20 млн. В то же время администрация США 28 января ввела ограничительные меры в отношении государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA, которая является основным источником доходов Каракаса. По оценкам американских экспертов, эти санкции приведут к потере Венесуэлой $11 млрд в течение ближайшего года.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу США об оказании гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу" и призвал сограждан отказаться от нее.