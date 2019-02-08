{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Президент Боливии обвинил США в политике двойных стандартов в отношении Венесуэлы

По мнению Эво Моралеса, тем самым Вашингтон "разрушает принципы международного права"

ТАСС, 8 февраля. Президент Боливии Эво Моралес заявил в пятницу, что США проводят политику двойных стандартов в отношении Венесуэлы.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"США объявили об оказании так называемой гуманитарной помощи народу Венесуэлы после того, как стали душить ее путем введения санкций и осуществления противозаконных конфискаций", - отметил Моралес в своем Twitter, назвав это проявлением "двойной морали". Тем самым Вашингтон "разрушает принципы международного права", добавил президент Боливии.

Ранее он высказывал мнение, что администрация президента США Дональда Трампа пытается осуществить переворот в Венесуэле, чтобы завладеть ее нефтью.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что страна столкнулась с гуманитарным кризисом. И Вашингтон, чтобы оказать ему поддержку, заявил о готовности поставить в Венесуэлу продовольствие и медикаменты на сумму более $20 млн. В то же время администрация США 28 января ввела ограничительные меры в отношении государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA, которая является основным источником доходов Каракаса. По оценкам американских экспертов, эти санкции приведут к потере Венесуэлой $11 млрд в течение ближайшего года.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу США об оказании гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу" и призвал сограждан отказаться от нее.

Теги
Моралес, ЭвоМадуро, НиколасБоливияСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
Политический кризис в Венесуэле
Мадуро не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Венесуэле
Он также отметил, что сохраняет всю полноту власти в стране
Читать полностью