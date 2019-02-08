Reuters: США находятся в прямом контакте с венесуэльскими военными

ТАСС, 8 февраля. Соединенные Штаты находятся в непосредственном контакте с представителями ВС Венесуэлы и призывают их отказаться от поддержки президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Мы все еще разговариваем с членами бывшего режима Мадуро, с военнослужащими, хотя эти беседы носят крайне ограниченный характер", - сообщил собеседник агентства, отказавшись предоставлять подробности контактов. Представитель Белого дома добавил, что администрация президента США Дональда Трампа ожидает роста числа перебежчиков из числа военных в лагерь венесуэльской оппозиции, лидером которой является Хуан Гуайдо.

Он также сообщил, что Вашингтон занимается подготовкой новых санкций, которые будут призваны увеличить давление на Мадуро.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.