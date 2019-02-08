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Brexit

Премьер Ирландии назвал плодотворными переговоры с юнионистами Ольстера

В повестке встречи был вопрос, связанный с выходом Великобритании из ЕС и положением "бэкстоп" в проекте соглашения

ДУБЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Ирландии Лео Варадкар назвал плодотворными состоявшиеся в пятницу в Белфасте переговоры с главой Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП) Арлин Фостер и лидерами других партий Ольстера. Об этом он сообщил телеканалу ARTV.

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В повестке был вопрос, связанный с выходом Великобритании из ЕС и положением "бэкстоп" в проекте соглашения по Brexit, который призван гарантировать режим прозрачной границы между севером и югом острова.

"Переговоры с ДЮП были плодотворными. Нас большее объединяет, чем разъединяет, - сообщил Варадкар. - Когда есть общая цель, найти решение всегда возможно". Глава правительства Ирландии добавил, что "верит в возможность достижения сделки по Brexit", но, однако, указал при этом, что "пока нет ясности, удастся ли договориться до 29 марта (формальная дата выхода Великобритании из ЕС - прим. ТАСС)".

Варадкар также коснулся предстоящей в пятницу вечером в Дублине встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. "Я надеюсь, что доверие с британским премьером будет восстановлено", - указал Варадкар. Ранее в пятницу он подчеркивал, что с британским визави ожидается лишь "обмен мнениями" о Brexit. "За ужином у нас не будет двусторонних переговоров по Brexit - это прерогатива Евросоюза", - сказал он телеканалу.

Крыло евроскептиков в правящей в Великобритании Консервативной партии, а также поддерживающие их депутаты от ДЮП выступают против согласованной Лондоном и Брюсселем сделки. Юнионисты во главе с Фостер являются наиболее непримиримыми противниками механизма "бэкстоп", опасаясь, что из-за него после Brexit Северная Ирландия будет иметь более тесные экономические отношения с ЕС, чем другие части Соединенного Королевства. Тем самым нарушится экономическое и политическое единство государства. Юнионистская партия представлена в 650-местной Палате общин британского парламента всего 10 депутатами, но при этом именно их голоса обеспечивают парламентское большинство консервативному правительству Мэй.

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