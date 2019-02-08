CNN: Трамп отказался отчитаться перед сенаторами по расследованию дела Хашкаджи

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался в установленные сроки доложить сенаторам американского Конгресса о том, считает ли его администрация причастным наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники.

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Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США еще 10 октября направил Трампу письмо с требованием установить, причастен ли наследный принц к убийству Хашкаджи, и в течение 120 дней доложить законодателям о своем решении. Обозначенный срок истекает 8 февраля.

Как отмечает CNN, администрация США отказалась соблюсти установленные сроки, заявив, что президент не обязан отвечать на запрос сенаторов. Несмотря на то, что до истечения крайнего срока остается еще несколько часов, телекомпания сообщает об отказе как об уже свершившимся факте. "За президентом сохраняется право отказаться отвечать на запросы комитетов Конгресса, когда это уместно", - приводит CNN слова неназванного представителя администрации.

В Конгрессе между тем резко возразили на это, заявив, что никаких трактовок здесь быть не может, сообщает канал. Как заявил представитель республиканского большинства в указанном сенатском комитете Хуан Пачон, закон, устанавливающий сроки на получение законодателями ответа от президента, в данном случае предельно ясен. "Он [Трамп] либо подчиняется закону, либо нарушает его", - указал Пачон.

Источник в Совете национальной безопасности при Белом доме при этом сообщил CNN, что у Трампа нет "никаких юридических обязательств" отвечать на запрос сенаторов в указанный срок. Как отметил этот источник, Госдепартамент в течение дня направит сенаторам разъясняющее письмо. О его содержании он сообщить отказался.

Другие источники в администрации заявили телеканалу, что Трамп "продолжит консультироваться с законодателями" по поводу убийства Хашкаджи и "работать с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности". Они также подчеркнули, что США стали "первой страной, принявшей значительные меры" в отношении лиц, причастных к преступлению, включая введение адресных санкций и приостановку действия их виз.