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Ситуация на Корейском полуострове

Трамп заявил, что КНДР под руководством Ким Чен Ына станет "экономическим локомотивом"

Президент США отметил, что лидер КНДР может удивить многих, но не его

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Возглавляемая Ким Чен Ыном КНДР с нынешним руководством станет "великим экономическим локомотивом". Уверенность в этом выразил в пятницу президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет великим экономическим локомотивом. Он может удивить немногих, но не удивит меня, потому что я знаю его и прекрасно понимаю, на что он способен", - написал американский лидер.

По его словам, "Северная Корея станет ракетой другого плана - экономической!"

Ранее телеканал KBS сообщил, что КНДР может демонтировать ядерные объекты в Йонбёне, допустить в страну международных инспекторов и ликвидировать межконтинентальные баллистические ракеты. В качестве ответного шага Вашингтон может открыть в Пхеньяне пункт связи, возобновить оказание гуманитарной помощи и подписать соглашение об официальном окончании Корейской войны. В свою очередь газета Asahi проинформировала, что Трамп готов санкционировать возобновление экономического сотрудничества между Севером и Югом Кореи и пойти на другие уступки Пхеньяну, если на встрече во Вьетнаме 27-28 февраля Ким Чен Ын согласится на серьезные шаги в частичной ликвидации ракетного и ядерного комплексов его страны.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Главы государства приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Ранее Трамп сообщил, что встретится в Ханое с лидером КНДР 27-28 февраля.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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