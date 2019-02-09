СМИ: Ханой выбрали местом проведения второго саммита США - КНДР по инициативе Пхеньяна

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Ханой был выбран местом для второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына по инициативе Пхеньяна. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в американском правительстве.

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

По его сведениям, США в качестве приоритетного варианта рассматривали курортный город Дананг в центральной части Вьетнама. КНДР при этом настаивала на проведении саммита в Ханое, поскольку там находится ее посольство. В итоге стороны достигли компромисса по этому вопросу и приняли предложение Пхеньяна.

Трамп объявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в столице Вьетнама. Соответствующее решение было принято по итогам встречи спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна со спецпредставителем Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем в Пхеньяне.

Ранее газета Nikkei сообщала, что Ким Чен Ын может прибыть на саммит как по воздуху, так и поездом, поскольку из КНДР до Вьетнама можно добраться по железной дороге через территорию дружественного Китая.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Главы государств приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.