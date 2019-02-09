Часть Елисейских полей перекрыли стальным забором перед манифестацией "желтых жилетов"

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

В стране в субботу проходит 13-й общенациональный день протестов. В Париже состоится четыре манифестации. В настоящее время "желтые жилеты" собираются у Триумфальной арки, в верхней части Елисейских полей. Там пока не более 200 человек.

Другим местом сбора выбрана Площадь Согласия - на ней находятся примерно 200-300 человек. Именно из района Елисейских полей после 12:00 (14:00 мск) должна выдвинуться главная колонна манифестантов. Согласно поданной в префектуру полиции Парижа заявке, колонна перейдет на левый берег Сены и пройдет у зданий министерства иностранных дел и Национального собрания (нижняя палата парламента). Оттуда манифестанты направятся в восточную часть города - к зданию Сената. Ближе к вечеру они вернутся назад, завершив день митингом на Марсовом поле, но на значительном удалении от Эйфелевой башни.

По данным телеканала BFMTV, в стране для поддержания порядка мобилизованы 169 мобильных подразделений полиции и жандармерии, из них 26 - в Париже. Газета Le Figaro сообщает, что в Париже обеспечивать безопасность будут не менее 3 тыс. правоохранителей из числа мобильных подразделений. Кроме того, их действия будут поддерживать муниципальные полицейские, группы сотрудников уголовного розыска и недавно созданные специально в связи с массовыми манифестациями ударные мобильные группы (DAR).

В городе также будут находиться четыре бронемашины жандармерии. Две из них, как убедился корреспондент ТАСС, несут дежурство у подножия Триумфальной арки на площади Шарля де Голля.

В остальной части страны, по данным Le Figaro, за порядком будут следить не менее 5 тыс. полицейских и жандармов. По оценке МВД, в тринадцатом дне протестов примут участие менее 50 тыс. человек. В предыдущую субботу МВД насчитало около 59 тыс. человек, принявших участие в митингах и маршах. О своем намерении участвовать в акциях в Париже заявили в интернете 4,5 тыс. человек.