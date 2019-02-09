В Париже полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция в Париже несколько раз применила слезоточивый газ против манифестантов на площади Франциска Первого, поблизости от Елисейских полей. Свидетелем этого стал в субботу корреспондент ТАСС, находящийся на месте событий.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Полицейские вынуждены были защищаться от группы агрессивно настроенных "желтых жилетов", бросавших в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки. Напряженность между полицией и протестующими нарастает.

В то же время основная колонна манифестантов, насчитывающая более 1 тыс. человек, движется по авеню Монтень по направлению от Елисейских полей к Сене. Шествие проходит спокойно, ход акции контролирует множество сотрудников полиции.

На авеню Монтень расположены дорогие магазины, все они закрыты, окна некоторых защищены деревянными щитами. Под усиленной охраной находятся расположенные в этом районе гостиницы.

В дальнейшем колонна манифестантов должна направиться к МИД Франции и Национальному собранию, а от них - к Сенату. Акция завершится митингом на Марсовом поле, в той его части, которая расположена на наибольшем удалении от Эйфелевой башни.

Столкновения у Нацсобрания

Полиция и жандармерия применяют слезоточивый газ и резиновые пули в ходе проходящих в настоящее время столкновений с "желтыми жилетами" у здания Национального собрания Франции (нижняя палата парламента).

Один из манифестантов получил ранение и лежит на асфальте в крови, ему оказывается помощь. Некоторое время назад при выходе колонны "желтых жилетов" с Елисейских полей ранение получил другой манифестант. Также пострадали двое сотрудников сил правопорядка - у офицера ранение головы, а у рядового - сильное повреждение ноги от попадания тяжелого камня.

Несколько протестующих попытались перелезть через забор и проникнуть на территорию Национального собрания, однако охране удалось помешать им.

Колонна манифестантов не прошла еще и полпути - она только начинает сворачивать от Национального собрания к бульвару Сен-Жермен. Ей предстоит пройти около двух километров до здания Сената. На ограждении Национального собрания манифестанты сделали надпись: "Мы переносим общенациональные дебаты на улицу".

По указанию президента страны Эмманюэля Макрона в стране уже в течение двух недель идет общенациональное обсуждение ее социально-экономических проблем. Итоги этих дебатов должны быть подведены в середине марта.

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