СМИ: в Париже задержали 21 манифестанта из числа "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция и жандармерия задержали в субботу в Париже 21 манифестанта в ходе наведения порядка в день общенациональной акции протеста "желтых жилетов". Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Согласно этим данным, 16 человек из числа задержанных помещены под стражу. На кадрах, показанных в репортаже телеканала CNews видно, что даже после официального завершения манифестации на Марсовом поле полиция продолжала задержания там нападавших на нее людей.

В настоящее время действия хулиганов не прекратились - они переместились с левого берега Сены на правый. Полиция использует слезоточивый газ и стреляет резиновыми пулями в манифестантов в районе площади Соединенных Штатов, недалеко от Елисейских полей.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер подчеркнул на своей странице в Twitter, что считает "совершенно недопустимыми" действия тех манифестантов, которые подожгли рядом с Эйфелевой башней машину военного антитеррористического патруля Santiniel. "Мы приложим все усилия к тому, чтобы найти этих людей и передать в руки правосудия". "Я возмущен, подобные события вызывают у меня отвращение", - заявил также министр.

Всего, по официальным данным министерства внутренних дел Франции, в Париже в акциях "желтых жилетов" участвовали по положению на 14:00 (16:00 мск) 4 тыс. человек. По стране МВД насчитало 12,1 тыс. манифестантов из числа "желтых жилетов".

В новость были внесены изменения (20:25 мск) - уточняется количество задержанных, приводятся подробности